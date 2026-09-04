Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 13; Wout Van Aert celebró

Wout van Aert volvió a demostrar su talento sobre la bicicleta en la etapa 13 de la Vuelta a España, en la que se quedó con el triunfo de la jornada tras imponerse en el sprint al francés Valentin Paret-Peintre, en la población de Loja.

El corredor del Visma | Lease a Bike hizo parte de un grupo de 43 ciclistas que protagonizaron la fuga del día, en la que también estuvo presente el colombiano Santiago Buitrago. Después de 193 kilómetros de recorrido, Van Aert fue el más fuerte en el embalaje y consiguió su victoria número 58 como profesional.

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En la clasificación general, los principales favoritos no tuvieron mayores inconvenientes para afrontar la jornada. El español Enric Mas continúa en lo más alto, con una ventaja de 1:45 sobre Primož Roglič y de 2:06 sobre Felix Gall.

Por su parte, Santiago Buitrago mantiene el liderato de la clasificación de la montaña y continúa vistiendo la camiseta de los puntos azules. Sin embargo, este viernes Wout van Aert descontó algunas unidades en el puerto de primera categoría, donde el belga sumó 10 puntos, mientras que el bogotano consiguió seis.



De esta manera, Buitrago llegó a 58 puntos en la clasificación de la montaña, mientras que Van Aert acumula 40 unidades.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 13



Pos. Corredor Equipo Tiempo