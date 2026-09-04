Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 13; Wout Van Aert celebró

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 13; Wout Van Aert celebró

En la población de Loja, Wout van Aert celebró su primer triunfo en esta edición de la Vuelta a España. Santiago Buitrago sigue como líder de la montaña.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de sept, 2026
Comparta en:
Wout van Aert, ganador de la etapa 13 de la Vuelta a España.
Wout van Aert, ganador de la etapa 13 de la Vuelta a España.
AFP.

Wout van Aert volvió a demostrar su talento sobre la bicicleta en la etapa 13 de la Vuelta a España, en la que se quedó con el triunfo de la jornada tras imponerse en el sprint al francés Valentin Paret-Peintre, en la población de Loja.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El corredor del Visma | Lease a Bike hizo parte de un grupo de 43 ciclistas que protagonizaron la fuga del día, en la que también estuvo presente el colombiano Santiago Buitrago. Después de 193 kilómetros de recorrido, Van Aert fue el más fuerte en el embalaje y consiguió su victoria número 58 como profesional.

Últimas noticias

Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Ciclismo

Las etapas en las que Santiago Buitrago aseguraría la camiseta de la montaña en Vuelta a España

Vuelta a España 2026 - Etapa 13.
Ciclismo

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 13

Publicidad

En la clasificación general, los principales favoritos no tuvieron mayores inconvenientes para afrontar la jornada. El español Enric Mas continúa en lo más alto, con una ventaja de 1:45 sobre Primož Roglič y de 2:06 sobre Felix Gall.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por su parte, Santiago Buitrago mantiene el liderato de la clasificación de la montaña y continúa vistiendo la camiseta de los puntos azules. Sin embargo, este viernes Wout van Aert descontó algunas unidades en el puerto de primera categoría, donde el belga sumó 10 puntos, mientras que el bogotano consiguió seis.

De esta manera, Buitrago llegó a 58 puntos en la clasificación de la montaña, mientras que Van Aert acumula 40 unidades.

Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 13

Pos.CorredorEquipoTiempo
1Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG19:32:37
2Enric MasMovistar Team3:50
3Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe4:50
4Felix GallDecathlon CMA CGM Team5:01
5Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike6:05
6Richard CarapazNetcompany INEOS6:06
7Oscar OnleyEF Education - EasyPost6:12
8Mattias SkjelmoseLidl - Trek7:17
9Harold TejadaXDS Astana Team7:46
10Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team9:29
11Jakob OmrzelBahrain - Victorious9:54
12Clément BerthetGroupama - FDJ United11:21
13Guillaume MartinGroupama - FDJ United12:01
14Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team12:13
15Jarno WidarLotto Intermarché12:49
16Cristián RodríguezXDS Astana Team13:02
17Finlay PickeringTeam Jayco AlUla14:54
18Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech15:24
19Pablo TorresUAE Team Emirates - XRG15:47
20Matthew RiccitelloDecathlon CMA CGM Team17:04
21Juan Felipe RodríguezEF Education - EasyPost17:12
22Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility17:21
23Embret Svestad-BårdsengNetcompany INEOS17:37
24Jan HirtNSN Cycling Team20:42
25Filippo ZanaSoudal Quick-Step24:26
Relacionados

Vuelta a España

Santiago Buitrago

Publicidad

Publicidad

Publicidad