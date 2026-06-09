La Selección Colombia femenina logró uno de los 31 cupos para la próxima Copa del Mundo, a realizarse el año entrante en Brasil. Recordemos que ese boleto 32 es exclusivamente de la 'canarinha' por ser el combinado anfitrión.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia estarán en la gran cita orbital femenina tras haber tenido un buen desempeño en la clasificatoria de la Liga de Naciones de la Conmebol, la cual se realizó por primera vez. La 'amarilla' logró uno de los dos cupos directos, al ocupar la primera casilla, y de paso, logró levantar el título.

Hay que precisar que antes estas plazas, desde este lado del continente, se otorgaban a través de la Copa América femenina, certamen que daba tres lugares directos y dos para un repechaje intercontinental.

Celebración de la Selección Colombia Femenina AFP

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¿Cuándo se juega el Mundial femenino Brasil 2027, al que clasificó la Selección Colombia?

El calendario marcado por la FIFA precisa que la Copa del Mundo femenina, en tierras brasileñas, se llevará a cabo desde el 24 de junio hasta el 25 de julio del 2027.

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El Mundial 2027 en Brasil será la décima edición, siendo además la primera vez que la nación de la samba organizará este cita orbital, y el primer país de Sudamérica que lo orquestará. España es el combinado que defenderá la corona; mientras que Estados Unidos es la selección que más títulos ha ganado: cuatro.

¿Cómo se distribuyen los cupos al Mundial 2027 de Brasil entre las diferentes confederaciones?

AFC - (Asia): seis cupos directas + dos plazas para el torneo clasificatorio

seis cupos directas + dos plazas para el torneo clasificatorio CAF - (África): cuatro cupos directas + dos plazas para el torneo clasificatorio

- (África): cuatro cupos directas + dos plazas para el torneo clasificatorio Concacaf - (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): cuatro cupos directos + dos plazas para el torneo clasificatorio

cuatro cupos directos + dos plazas para el torneo clasificatorio Conmebol - (Sudamérica): tres cupos directos (incluyendo al anfitrión Brasil) + dos plazas para el torneo clasificatorio

tres cupos directos (incluyendo al anfitrión Brasil) + dos plazas para el torneo clasificatorio OFC - (Oceanía): un cupo directo + una plaza para el torneo clasificatorio

un cupo directo + una plaza para el torneo clasificatorio UEFA - (Europa): once cupos directos + una plaza para el torneo clasificatorio

once cupos directos + una plaza para el torneo clasificatorio Torneo Clasificatorio: tres cupos que se disputarán diez selecciones de distintas confederaciones.

Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina de mayores. AFP

¿Cuándo es el sorteo del Mundial Femenino 2027 de Brasil?

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Aún no tiene una fecha confirmada por parte de la FIFA, debido a que la fase de clasificación en las distintas confederaciones culmina hasta finales del año en curso 2026. Por lo tanto, el sorteo para definir las fase de grupos del torneo y el resto de fase, se llevaría cabo unos meses antes del inicio de la Copa del Mundo, que está programada del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Las selecciones clasificadas, hasta el momento, al Mundial 2027 en Brasil

Anfitrión: Brasil

AFC: Australia, RP China, Japón, República Popular Democrática de Corea, Corea del Sur, Filipinas

CAF: ninguna selección clasificada por el momento.

Concacaf: ninguna selección clasificada por el momento.

Conmebol: Colombia y Argentina

OFC: Nueva Zelanda

UEFA: Alemania

*Van 11 de 32 selecciones.