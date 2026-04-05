¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17?

Luego de su debut en el Sudamericano Sub-17, este domingo 5 de abril; ahora la Selección Colombia ahora se centra en lo que será su próximo encuentro, correspondiente a la tercera jornada del certamen continental.

Este juego lo disputará la ‘tricolor’ contra Chile, el próximo martes 7 del mismo mes, a las seis de la tarde, hora de nuestro país.

Luego de haber igualado por 0-0 frente a los ecuatorianos en su primera salida; el combinado ‘cafetero’ sí o sí deberá empezar a sumar de a tres para acercarse a los puestos de arriba, pensando en decir presente en el hexagonal final del torneo.

Esto, teniendo en cuenta que equipos, como los ecuatorianos, por ejemplo, ya cuentan con cuatro unidades, después de ganar en su primera aparición frente a Paraguay.



Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Ecuador, por el Sudamericano Sub-17. Foto: FCF.

Publicidad

¿Por dónde y a qué hora ver EN VIVO POR TV, la Selección Colombia vs. Chile, en el Sudamericano Sub-17?

Este compromiso, que está inicialmente programado para el martes 7 de abril, a las 6:00 p.m. (hora colombiana); tendrá la transmisión de www.golcaracol.com, con todas las jugadas, incidencias, minuto a minuto y análisis del encuentro y la situación de la ‘tricolor’ en el Sudamericano.

Este juego es válido por la tercera fecha del grupo A, donde también milita Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Publicidad

Es importante recalcar que, de cada grupo, los dos primeros equipos clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo, de la categoría, que se disputará este año en Catar. Evidentemente, se espera que la Selección Colombia clasifique y haga presencia en este importante certamen.

Acción de la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano de la categoría, en Paraguay. X de @LaTri

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Colombia Sub-17?

Fecha 3

Selección Colombia vs. Chile

Fecha: martes 7 de abril

Hora: 6:00 p.m. (hora de nuestro país)

Fecha 4

Publicidad

Selección Colombia vs. Uruguay

Fecha: jueves 9 de abril

Hora: 3:00 p.m. (hora de nuestro país)

Fercha 5

Publicidad

Selección Colombia vs. Paraguay

Fecha: domingo 12 de abril

Hora: 6:00 p.m. (hora de nuestro país)