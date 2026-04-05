¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17?

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Luego de su debut en el Sudamericano Sub-17, este domingo 5 de abril; ahora la Selección Colombia ahora se centra en lo que será su próximo encuentro, correspondiente a la tercera jornada del certamen continental.
Este juego lo disputará la ‘tricolor’ contra Chile, el próximo martes 7 del mismo mes, a las seis de la tarde, hora de nuestro país.
Luego de haber igualado por 0-0 frente a los ecuatorianos en su primera salida; el combinado ‘cafetero’ sí o sí deberá empezar a sumar de a tres para acercarse a los puestos de arriba, pensando en decir presente en el hexagonal final del torneo.
Esto, teniendo en cuenta que equipos, como los ecuatorianos, por ejemplo, ya cuentan con cuatro unidades, después de ganar en su primera aparición frente a Paraguay.
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Este compromiso, que está inicialmente programado para el martes 7 de abril, a las 6:00 p.m. (hora colombiana); tendrá la transmisión de www.golcaracol.com, con todas las jugadas, incidencias, minuto a minuto y análisis del encuentro y la situación de la ‘tricolor’ en el Sudamericano.
Este juego es válido por la tercera fecha del grupo A, donde también milita Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
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Es importante recalcar que, de cada grupo, los dos primeros equipos clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo, de la categoría, que se disputará este año en Catar. Evidentemente, se espera que la Selección Colombia clasifique y haga presencia en este importante certamen.
Fecha 3
Selección Colombia vs. Chile
Fecha: martes 7 de abril
Hora: 6:00 p.m. (hora de nuestro país)
Fecha 4
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Selección Colombia vs. Uruguay
Fecha: jueves 9 de abril
Hora: 3:00 p.m. (hora de nuestro país)
Fercha 5
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Selección Colombia vs. Paraguay
Fecha: domingo 12 de abril
Hora: 6:00 p.m. (hora de nuestro país)