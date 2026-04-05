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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17?

La 'tricolor', que igualó 0-0 en su debut contra Ecuador; ahora centra energías en lo que será su próximo encuentro por el Sudamericano Sub-17. Ya hay recha, hora y rival definido.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia, formados en el Sudamericano Sub-17.
Jugadores de la Selección Colombia, formados en el Sudamericano Sub-17.
Foto: FCF.

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