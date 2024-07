Daniel Muñoz y su mensaje tras la roja en Colombia vs. Uruguay: "Qué 'huevos' pusieron"

Pese a la victoria 1-0 de la Selección Colombia sobre Uruguay y el paso a la final de la Copa América 2024, que se jugará este domingo 14 de julio en Miami; el punto negro que se presentó se dio por la tarjeta roja que le mostró el árbitro César Ramos a Daniel Muñoz, por un codazo a Ugarte, en los minutos finales del primer tiempo.

Esa situación le complicó el juego a los dirigidos por Néstor Lorenzo, que tuvieron que aguantar en el segundo tiempo los constantes ataques de los 'charrúas'. Fue ahí cuando se mostró templanza, carácter y fortaleza para defender la ventaja con gol de cabeza de Jefferson Lerma.

Por ese hecho, a Muñoz le llovieron críticas desde los medios de comunicación e igualmente en las redes sociales, ya que se consideró como infantil, cometer la agresión en la cara del juez central del compromiso.

Daniel Muñoz se fue expulsado por doble amarilla en Colombia vs. Uruguay, por Copa América. CHANDAN KHANNA/AFP

Este jueves, Daniel Muñoz publicó un escrito en sus redes sociales, mostrando su pesar y pena por lo acontecido en Charlotte, Estados Unidos, cuando se avecina una final contra Argentina.

¿Qué dijo Daniel Muñoz?

Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz, por el paso a la final, qué huevos y qué corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos), que a pesar de estar con uno menos, se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano.

Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien otros días no tan bien; hoy (miércoles) justo fue un día de esos que me marcara para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país. Me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo COLOMBIA y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto, donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. ¡Arriba mi selección, arriba Colombia.