Dávinson Sánchez, el dolor de la derrota y su autogol en Uruguay vs. Colombia

La Selección Colombia no tuvo la mejor de las noches en Montevideo luego de llevarse una agónica derrota frente a Uruguay, que además la relega en la tercera casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. En reacciones post partido, uno de los jugadores de la 'tricolor' que se mostró más afectado por el resultado fue Dávinson Sánchez .

Sánchez estaba teniendo un partido correcto en la parte defensiva, sobre todo conteniendo a Darwin Núñez, el '9' de los uruguayos. Sin embargo, a los 57 minutos, el defensor tuvo una jugada desafortunada que terminó con un gol en propia puerta de su autoría. En ese momento vino la debacle de Colombia, Rodrigo Aguirre marcó tres minutos después y puso el 2-1 para los 'charrúas'.

Cómo era de esperarse, en la zona mixta, Sánchez habló no solo sobre el juego en general sino también sobre su gol en contra. “Son dos o tres situaciones que nos cambian el partido por completo y luego fue la dinámica, sentimos que podíamos hacer más nuestro juego, en la segunda parte nos costó mucho porque perdimos muchos duelos y también las bandas, después el infortunio del primer gol que al ser defensor está dentro de las posibilidades, siempre digo que cuando uno es especialista en estas jugadas y te pasa, duele mucho más, pero me quedó con la última jugada porque el esfuerzo del equipo fue grande e hicimos todo para buscar el empate”, dijo el jugador del Galatasaray de Turquía.

Dávinson Sánchez, defensor de la Selección Colombia. Foto: AFP.

Colombia logró empatar 2-2 con gol de Carlos Andrés Gómez al 96', pero casi de inmediato, Uruguay anotó el tanto del triunfo en lo que fue la última acción del encuentro. Sánchez fue autocrítico y reconoció que era una jugada predecible y que no fueron capaces de contener. “Tendremos que analizar, tenemos que hacer ese análisis colectivo que determina mucho, ahorita no podemos señalar compañeros y decir que fue por su culpa, era clara la orden que íbamos a jugar con 5-4-1 y sabíamos que la pelota iba a venir, teníamos que ganar la segunda pelota y no lo hicimos y por eso pasó lo que pasó”, concluyó.

Lo cierto es que esos errores que mencionó Dávinson seguramente tiene preocupado al director técnico Néstor Lorenzo, quien ahora deberá preparar el partido del próximo martes 19 de noviembre contra Ecuador, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.