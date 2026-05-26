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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 16?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 16?

Impresionante carrera del ciclista colombiano del Netcompany INEOS, Egan Bernal, luciéndose en la alta montaña y escalando varias posiciones.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de may, 2026
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Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
AFP

Egan Bernal volvió a demostrar por qué es considerado como uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia. A pesar de que el sueño de conseguir otro Giro de Italia, se desvaneció, demostró que tiene piernas y se convirtió en el 'salvador' del Netcompany INEOS. Y es que este martes 26 de mayo, en la etapa 16, que contó con 113 kilómetros, dos puertos de segunda, dos de tercera y uno de primera categoría, con final en alto, se lució y ayudó, en el tramo más difícil, a su compañero, Thymen Arensman.

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Cuando Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) atacó, nadie pudo seguirle el paso, ni siquiera Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que lo intentó. Fue en ese momento, donde 'el joven maravilla' apareció, asumió el rol de gregario y se puso al frente del grupo perseguidor. Imponiendo un buen paso, logró que el neerlandés finalizara de cuarto y escalara hasta la tercera posición de la clasificación general, a cuatro minutos y 27 segundos del danés, cuyo tiempo en total es de 62h 10' 26'' y se perfila para ser campeón.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia
Getty Images

Para fortuna de Egan Bernal, su trabajo no fue en vano, si se ve desde lo individual. El nacido en Zipaquirá culminó de séptimo, a 2' 04'' de Vingegaard, pero el hecho de que otros corredores hubieran sufrido y cedido tiempo, le permitió entrar al top 10. Recordemos que el 'escarabajo' había empezado esta fracción en el puesto 12. Ahora, quedó décimo en la clasificación general, a nueve minutos y 44 segundos de la parte alta, y con la ilusión de seguir escalando lugares, si la montaña se lo permite y vuelve a brillar.

Por ahora, este miércoles 27 de mayo, el pelotón se enfrentará a 202 kilómetros de recorrido, entre Cassano d'Adda y Andalo, con tres puertos de tercera, por lo que se considera una etapa de media montaña. Allí, la fuga podría hacer de las suyas, pero dependerá de la estrategia que el grupo de favoritos aplique y si le dan vía libre o, por el contrario, vuelve a mover la carrera para buscar nuevas diferencias y así agitar la clasificación general, tal y como sucedió en jornadas pasadas.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, ganó la etapa 16 del Giro de Italia 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia
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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 16; Egan Bernal entró al top 10

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