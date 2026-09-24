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De interés en la Selección Colombia; "el estadio de Baltimore estará lleno de hinchas de México"

Este sábado, el combinado 'tricolor' se enfrentará 'mano a mano' con los mexicanos, por un duelo preparatorio en esta nueva fecha FIFA. Y así va la venta de la boletería.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de sept, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

Este sábado 26 de septiembre, México recibirá a la Selección Colombia por el primer duelo correspondiente a esta jornada FIFA, que irá entre finales de septiembre e inicios de octubre.

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Y justamente, a horas de que ruede la pelota en este partido; desde territorio 'manito' llegan reveladoras informaciones respecto al juego y la taquilla, que, al parecer, va encaminada a hacer 'sold out'.

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Según el diario 'La Afición Deportes'; ya son varios hinchas mexicanos los que han adquirido su tiquete para el compromiso del próximo sábado, en el que Rafael Márquez debutará en el banquillo del equipo 'tri'; hecho que genera mucha ilusión a toda la gente, que quedó con buenas sensaciones después de la participación en la Copa del Mundo 2026.

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"Hasta el momento se han vendido más de 60 mil boletos para el primer partido del Tri en Baltimore y el primero en la era de Rafa Márquez", citó el medio anteriormente mencionado, en donde se refirieron al tema de la taquilla para este juego, que se disputará en el M&T Bank Stadium, a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país).

"En los 23 años que lleva la Selección Mexicana jugando en los Estados Unidos; esta es la primera vez que jugarán en esta ciudad. Baltimore al ser una ciudad de la capital estadunidense que es Washington D.C. Cuenta con una amplia cantidad de población mexicana", agregó dicho portal, dejando claro que, ante la imperdible posibilidad de ver a su equipo tan cerca, los hinchas del seleccionado 'manito' asistirán sin falta el sábado para acompañar al equipo.

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Además, que el debut del ídolo y referente mexicano genera altas expectativas en la gente, quien le tiene fe para esta nueva etapa en el banquillo 'tri': "El inicio de la gestión de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ha causado gran furor, quien este fin de semana enfrentará a su similar de Colombia en Baltimore, y la actuación del seleccionado nacional en el Mundial han hecho que la gente se vuelque por los boletos".

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