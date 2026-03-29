Désiré Doué marcó el primer gol de Francia contra Colombia, acompañado de un desvío de Daniel Muñoz

La Selección Colombia se vio sorprendida al minuto 30 luego de que Francia se adelantara en el marcador, gracias a un disparo del habilidoso atacante Désiré Doué en el borde del área, que venció al arquero Álvaro Montero.

Luego de una buena jugada colectiva de los galos, el balón le quedó al atacante del PSG, quien remató de primera y hubo un desvío en el lateral derecho Daniel Muñoz, quien dejó sin chances al guardameta de nuestro país.

Antes de terminar el primer tiempo Francia se fue ganando 2-0, con un cabezazo de Marcus Thuram, para irse con una buena ventaja al descanso.



Así fue el gol de Désiré Doué de Colombia vs Francia, en partido preparatorio: