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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Désiré Doué marcó el primer gol de Francia contra Colombia, acompañado de un desvío de Daniel Muñoz

Désiré Doué marcó el primer gol de Francia contra Colombia, acompañado de un desvío de Daniel Muñoz

Al minuto 30 del partido preparatorio en el estadio NorthWest, el atacante del PSG, Désiré Doué se encargó de abrir el marcador con un remate potente que contó con un leve desvío.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Désiré Doué Francia vs Colombia
Désiré Doué celebra gol en Francia vs Colombia - Foto:
AFP

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