Dos futbolistas de Selección Colombia no jugaron contra Croacia y Francia, y eso retumbó en Brasil

La Selección Colombia tuvo una fecha FIFA de marzo en la que sumó dos derrotas, la primera contra Croacia con un marcador de 2-1, y luego una dura caída 3-1 frente a Francia, que jugó con su equipo alternativo, algo que llevó a que el técnico Néstor Lorenzo fuera señalado por algunos hinchas y periodistas. En medio de eso, hubo algunos jugadores que no sumaron minutos y eso también ha tenido repercusión en sus clubes.

Como el caso de Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, quienes aunque fueron convocado para estos duelos de fogueo frente a esos elencos europeos, vieron ambos encuentros en el banquillo de suplentes y no tuvieron acción.



En Brasil hablan de la suplencia de Borré y Carbonero

El portal 'Globo Esporte' reportó este miércoles que "el Internacional que regresa al Brasileirao tras el parón de la FIFA contra el Sao Paulo, contará con el refuerzo de Rafael Santos Borré y Johan Carbonero. Los delanteros estuvieron con la Selección Colombia en los últimos partidos amistosos de preparación para el Mundial. Sin embargo, no llegaron a jugar".

Seguido a eso, puntualizaron que "la selección colombiana fue derrotada por Croacia y Francia en Estados Unidos. Los jugadores de Inter estuvieron en el banquillo en ambos partidos. Por lo tanto, sufrieron poco esfuerzo físico, tanto que entrenaron con normalidad este martes en el CT Parque Gigante, la víspera del partido en Beira-Rio", por lo que serán tenidos en cuenta y posiblemente sean titulares.

Rafael Santos Borré, delantero de la Selección Colombia. Foto: captura de video de pantalla

Eso sí, la falta de minutos para Borré y Carbonero no es algo que pasan por alto en Brasil, analizando que "los dos delanteros tienen poca cabida en la jerarquía del entrenador Néstor Lorenzo, aunque siguen siendo considerados para convocatorias", profundizando en que "la dupla de Colorado tendrá menos de dos meses para asegurar su lugar en la selección para el Mundial 2026. Lorenzo definirá la lista definitiva de Colombia a finales de mayo".



Sobre el delantero barranquillero destacaron que "comenzó el año con fuerza y ​​sigue siendo el máximo goleador del equipo con seis tantos, pero actualmente acumula siete partidos sin marcar. Carbonero, por su parte, anotó recientemente su primer gol de 2026 en la victoria sobre Santos en Vila Belmiro", sin embargo, a pesar de tener varias anotaciones en lo que va de año, tiene por delante a Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba, quienes también pasan por un buen momento en Sporting Lisboa y Krasnodar, respectivamente.