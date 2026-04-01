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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dos futbolistas de Selección Colombia no jugaron contra Croacia y Francia, y eso retumbó en Brasil

Dos futbolistas de Selección Colombia no jugaron contra Croacia y Francia, y eso retumbó en Brasil

Los dos atacantes no sumaron ni un minuto en los dos recientes partidos preparatorios de la Selección Colombia, regresaron a su club y han sido noticia por no tener acción con la 'tricolor'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia en Estados Unidos - Foto:
FCF

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