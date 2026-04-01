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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias no tiene descanso y está listo para nuevo reto con Palmeiras, en el Brasileirao

Jhon Arias no tiene descanso y está listo para nuevo reto con Palmeiras, en el Brasileirao

El extremo chocoano volvió a su club tras los partidos con la Selección Colombia en Estados Unidos, y está preparado para mostrar su magia en el fútbol de Brasil con Palmeiras.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Jhon Arias volvió a entrenamiento con Palmeiras.
Jhon Arias volvió a entrenamiento con Palmeiras.
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