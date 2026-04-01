Jhon Arias no tiene descanso y está listo para nuevo reto con Palmeiras, en el Brasileirao

Todo vuelve a la normalidad tras la pausa por la doble fecha FIFA, los clubes recuperaron a sus principales figuras, mismas que están listas para volver al 'ruedo'. Uno de esos equipos es Palmeiras, que tiene en sus filas al extremo Jhon Arias.

El chocoano hizo parte del plantel de la Selección Colombia que perdió 2-1 y 3-1 frente a Croacia y Francia, respectivamente en duelos de preparación de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, el ex'Wolves' retomó a los entrenamientos con el 'verdao', y en Brasil se cuestionan tras el viaje y desgaste con la 'tricolor', si Arias Andrade será de la partida en el siguiente reto de su club en el Brasileirao.

Según los reportes de la prensa de la nación de la samba, Jhon Adolfo podría ser titular frente a Gremio, en el marco de una nueva jornada del fútbol brasileño.

Jhon Arias destacó con Palmeiras en el Brasileirao. X de @Palmeiras

"La mayor incógnita para la alineación titular reside en los jugadores convocados por sus selecciones nacionales . Jhon Arias ha regresado y probablemente será titular, pero los otros seis llegarán a Brasil el miércoles. Piquérez está de baja por una lesión de ligamentos en el tobillo", se leyó en el informe publicado en la página web de 'Globo Esporte'.



Recordemos que el futbolista, de 28 años, ha elevado su nivel deportivo en los últimos partidos con el 'verdao' en el Brasileirao, siendo figura con gol y buenos pases. Ahora, ante el reto del partido contra Gremio se espera que mantenga esa buena productividad en la ofensiva, teniendo en cuenta que en el calendario se acerca el debut de Palmeiras en la Copa Libertadores de América 2026.

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Así formaría Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Murilo, Bruno Fuchs (Gustavo Gómez) y Jefté (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson (Maurício) y Jhon Arias; Flaco López.



¿Cuándo es Palmeiras vs. Gremio por el fútbol de Brasil?

Dicho compromiso entre el 'verdao' y el 'tricolor gaúcho' está pactado para este Jueves Santo, y Palmeiras efectuará de local en el Barueri de la ciudad de Sao Paulo. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.



¿Cómo va Palmeiras en el Brasileiro?

El elenco que tiene en sus filas a Jhon Arias encabeza la clasificación general con 19 puntos, luego de ocho partidos disputados. Mientras que su rival, Gremio, es octavo con once unidades.