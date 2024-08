DT de España reveló qué les dijo a sus jugadoras, en los penales, contra Colombia femenina

Montse Tomé, seleccionadora de España de fútbol, confesó este sábado, tras la victoria de España contra Colombia en los penaltis para pasar a las semifinales del torneo olímpico, que les dijo a las jugadoras “es un único golpeo, el mejor de vuestra vida”.

“Ahora vamos al siguiente paso. Hemos puesto objetivos y hemos hecho como un simulacro del Tour de Francia, de puertos, que ‘Emi’ (Emilio González Nosti, el psicólogo) me ayuda a representarlo. Estábamos en la cuarta etapa, o sea que nos quedan dos. Podemos y vamos a ir a por todo”, aseguró Tomé.

La seleccionadora expresó entre risas que “hoy fue gorda”, antes de destacar la mentalidad de su equipo. “Hemos conseguido darle la vuelta en cuatro, si no me equivoco, de los anteriores partidos. Sabemos que no tenemos que llegar a este punto, pero una vez estamos, al final el equipo reacciona”, dijo.

“Han conseguido darle la vuelta, encontrar la energía, la fuerza e ir a por Colombia como es España. Ha sido un partido súper intenso, creo que ha sido el más intenso desde que estoy como seleccionadora y también de infarto. Al final pasas por muchas situaciones, sobre todo tratas de estar concentrada, de transmitirles la energía, de que a ellas también encuentren ese momento, de decir, venga, ahora vamos todas juntas”, señaló.

Además, Tomé dijo que el partido les deja un aprendizaje de que tienen que tratar de reaccionar un poco antes. “Dentro de una victoria siempre hay cosas que mejorar y con la victoria se mejoran mejor. Colombia era una grandísima selección, lo ha demostrado, está creciendo muchísimo, tiene grandísimas jugadoras y esto lo sabíamos”, agregó.

Sobre Cata Coll, que paró el primer penalti y jugó con máscara, la entrenadora señaló que “ella estaba convencida y la futbolista te transmite el convencimiento. El partido de Brasil fue duro y ella quería seguir jugando. Esto dice mucho de la mentalidad, ambición y ganas que tiene de estar compitiendo por la selección”.

Al referirse a Jenni Hermoso, Tomé repitió lo que ha dicho en otras ocasiones: “Ella es una jugadora que siempre ha jugado y ellas tienen que empezar a comprender que el fútbol es esto. Así que, como he dicho, Jenni es una grandísima jugadora, está aceptando su rol, es algo nuevo y al final ha tenido el tiempo para jugar como si jugara de inicio”.

Por último, sobre Mariona Caldentey expresó: “Es una jugadora que nos da mucho porque entiende muy bien el fútbol, a nivel posicional siempre desajusta al equipo rival, es difícil defenderla porque entiende los espacios y al final encontró su espacio, cuando ella lo encuentra el equipo mejora”.