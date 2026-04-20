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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dura respuesta de figura de Colombia Sub-17 ante agrio mensaje de argentino; "la cancha no miente"

Dura respuesta de figura de Colombia Sub-17 ante agrio mensaje de argentino; "la cancha no miente"

Una de las estrellas de la Selección Colombia Sub-17 se refirió a las palabras del argentino Julio Coria, quien se viralizó en redes sociales.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Colombia vs. Argentina - Sudamericano Sub-17.
Colombia vs. Argentina - Sudamericano Sub-17.
AFP.

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