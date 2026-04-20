Dura respuesta de figura de Colombia Sub-17 ante agrio mensaje de argentino; "la cancha no miente"

Los integrantes de la Selección Colombia Sub-17 aseguraron este lunes que la unión del grupo, la exigente preparación y la construcción de una "mentalidad campeona" fueron las claves del proceso que los llevó a conquistar el Sudamericano de Paraguay, donde goleó por 0-4 a Argentina en la final y alcanzó su segundo título en el torneo después de 33 años.

El seleccionador Freddy Hurtado explicó en una rueda de prensa en Bogotá que el equipo fue moldeado a partir de una idea clara de juego y de un trabajo intensivo que incluyó dobles jornadas y sesiones específicas por líneas.

"La clave, sin duda, fue la unión de todos y la mentalidad ganadora que hemos venido implementando con estos chicos", afirmó el técnico, quien subrayó que el grupo "fue entendiendo que podía competir contra cualquier rival".

Hurtado también destacó la conexión lograda entre el cuerpo técnico y los jugadores como un factor determinante en el rendimiento del equipo.



"Lo más importante fue la conexión que tuvimos con ellos para que se sintieran capaces y pudieran ejecutar todo lo que organizábamos como plan de juego", indicó.

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Por su parte, el capitán Eider Carrillo detalló que su función dentro del campo estuvo centrada en sostener el equilibrio del equipo y responder a las necesidades defensivas del grupo.

Carrillo también resaltó el enfoque mental con el que afrontaron los partidos ante selecciones consideradas potencias: "Siempre dijimos que eran once contra once, nunca miramos a nadie por encima ni agachamos la cabeza", afirmó.

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Entre tanto el atacante Miguel Agámez, protagonista en la ofensiva y autor de dos goles en la final, valoró el sacrificio colectivo detrás del título y lo atribuyó al trabajo diario del grupo.

"Es gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al trabajo que se viene haciendo día tras día, esas dobles jornadas valieron la pena", expresó.

Otro de los que habló fue Simón García, quien tuvo una contundente respuesta para el jugador argentino Julio Coria que explotó en sus declaraciones después del partido: "Yo sé que nos vamos a ver en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre". El colombiano se mantuvo firme y calmado: "No hay palabras para describir eso, nosotros siempre con respeto, se demuestra es en la cancha, el rectángulo verde no miente, nosotros es con fútbol. Nosotros nunca los irrespetamos, ya no podemos hacer nada más".

🗣️🇨🇴¿Vieron lo que dijeron los argentinos?

“Si vimos algunos videos, no hay palabras para describir eso. Todo se habla en la cancha, la cancha no miente”.



Simón Rojas, sobre la actuación de Julio Coria jugador de Argentina sub-17. pic.twitter.com/wgSAW1n540 — Óscar Rivera O (@Rivera__Oscar7) April 20, 2026

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores que este lunes fueron recibidos en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá por Néstor Lorenzo, entrenador de la selección absoluta, coincidieron en que el desafío ahora será mantener el nivel de exigencia de cara al Mundial Sub-17 que se jugará en noviembre en Catar, con énfasis en la preparación y el comportamiento dentro y fuera del campo.