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Gol Caracol  / Más Deportes  / Premios Laureus: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Lamine Yamal, los ganadores más destacados

Premios Laureus: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Lamine Yamal, los ganadores más destacados

Este lunes 20 de abril se llevó a cabo en España la gala de los Premios Laureus 2026, la cual distinguió a los mejores deportistas del mundo. Acá todos los ganadores.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Lamine Yamal.
Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Lamine Yamal
Getty Images.

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