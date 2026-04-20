Premios Laureus: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Lamine Yamal, los ganadores más destacados

El tenista español Carlos Alcaraz y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka fueron premiados este lunes en Madrid como los mejores deportistas del último año en la gala Laureus 2026, que reconoció también al PSG, al inglés Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula Uno como revelación, y al nadador paralímpico brasileño Gabriel Araújo.

A la nómina de galardones en el ayuntamiento de Madrid, sede por tercera vez consecutiva, se sumaron el golfista norirlandés Rory McIllroy como reaparición con su título en el Masters después de once años, la campeona estadounidense de snowboard Chloe Kim, como deportista de acción, y la iniciativa Fútbol Más, surgida en Chile e implantada en 11 países, con el premio por el cambio social, por su trabajo para promover la inclusión a través del deporte.

El premio al deportista leyenda, que hace un año recogió Rafa Nadal, fue para la embajadora de Laureus Nadia Comanecci y la Fundación distinguió también con dos premios de nueva creación al jugador del Barcelona Lamine Yamal, como el deportista joven, y el exfutbolista alemán del Real Madrid Toni Kroos como inspiración por su fundación para ayudar a niños enfermos y su escuela de fútbol.

"Ganar dos 'Grand Slam' y ser número uno del mundo es lo que soñaba desde que era pequeño, pero pienso en los momentos difíciles y todo lo que he ido aprendiendo, por eso este premio es tan emotivo para mi. Lo han recibido deportistas que me han inspirado y poder decir que mi nombre forma parte de esto es un sueño", dijo Alcaraz, primero de los premiados en subir al escenario.



El murciano, con una férula en su muñeca derecha por la lesión sufrida en Barcelona que le impedirá jugar esta semana en Madrid, recibió su galardón de manos de Iker Casillas y Luis Figo, tras lanzar un mensaje de reconocimiento a los otros candidatos, entre ellos el italiano Jannik Siner, presente en la gala que le privó recientemente de seguir como número uno del mundo.

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Lamine Yamal, que hace un año se llevó el galardón como revelación repitió con la nueva distinción al deportista joven que le entregaron los exjugadores y ahora embajadores de Lareus Ruud Gullit y Cafu, antes de que Novak Djokovic, hoy presentador junto la esquiadora china Eileen Gu, invitara a Kroos a recibir su premio.

"Lo más importante es que no he ganado este premio por jugar en el mejor equipo del mundo, sino por lo que ha pasado fuera del campo. Las cosas se están poniendo cada vez peor en el mundo y si juntos defendemos los valores adecuados por la paz, unimos a las generaciones y damos los valores adecuados podemos dar un gran paso adelante", reivindicó Kroos.

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El mensaje de Kroos reavivó la inolvidable afirmación de Nelson Mandela en los primeros Laureus en 2002, "el deporte tiene el poder de cambiar el mundo", siempre presente en una ceremonia que puso en pie a los invitados ante el nadador brasileño Gabriel Araújo premiado como el deportista con discapacidad, ganador de tres oros mundiales y plusmarquista mundial de 1.500, antes de que Aryna Sabalenka admitiera "estar temblando" al ser reconocida como la mejor deportista.

"En todos los deportes hay mujeres inspiradoras que también merecen este premio", agradeció la bielorrusa al final de una gala en la que Simone Biles introdujo la entrega del premio leyenda a Nadia Comaneci. "Cuando tenía que hacer los ejercicios de barras no temblaba tanto como ahora. Menuda sorpresa me habéis dado", dijo emocionada la primera gimnasta que obtuvo un 10, que recibió el premio de manos de su esposo Bart Conner, y reconoció que el deporte fue lo que cambió su vida.