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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerson Mosquera descendió con Wolverhampton en Premier League: empate de Crystal Palace los condenó

Yerson Mosquera descendió con Wolverhampton en Premier League: empate de Crystal Palace los condenó

Este lunes, Crystal Palace igualó 0-0 con West Ham United, sellando el descenso de Wolverhampton, cinco jornadas antes de culminar la Liga de Inglaterra.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Yerson Mosquera, jugador colombiano al servicio del Wolves
Yerson Mosquera, jugador colombiano al servicio del Wolves
@yersonmosquera_15/Instagram

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