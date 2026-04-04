Ecuador vs Selección Colombia EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Este domingo 5 de abril inicia la acción para la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 de Conmebol 2026, que se disputará en Asunción, Paraguay, donde buscarán luchar por el título, pero también conseguir uno de los cupos al Mundial de la categoría que se jugará en Qatar.

Con ese panorama, el combinado 'tricolor' dirigido por el técnico Fredy Hurtado, se medirá en la primera fecha a Ecuador, queriendo comenzar de gran manera la fase de grupos, donde comparten también con Chile, Uruguay y la anfitriona Paraguay.



Ecuador vs Colombia EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Fecha: domingo 5 de abril de 2026

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Ypané (Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol HD2, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo pasarán directamente a las semifinales del Sudamericano Sub-17 y de paso asegurarán su clasificación al Mundial de la categoría. Los otros elencos jugarán por los otros tres cupos para el certamen orbital. Los dos elencos que finalicen últimos en sus zonas, quedarán eliminados de todo.

Selección Colombia Sub-17 - Foto: FCF

La Selección Colombia arranca contra Ecuador (domingo 6 de abril - 3:00 p.m.), luego en la fecha 2 se medirá a Chile (martes 7 de abril - 6:00 p.m.), después contra Uruguay (jueves 9 de abril - 3:00 p.m.), y cerrará contra la anfitriona Paraguay (domingo 12 de abril - 6:00 p.m.).



Recuerde que los partidos de Colombia en el Sudamericano Sub-17 2026 se podrán ver EN VIVO, como siempre, con el sello de Gol Caracol en nuestra señal Caracol HD2, en nuestra app de Ditu, y en www.golcaracol.com.



Esta es la convocatoria de Selección Colombia para Sudamericano Sub-17 2026:

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C