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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Ecuador vs Selección Colombia EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Ecuador vs Selección Colombia EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Este domingo comienza la acción para la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, en la búsqueda de un cupo al Mundial de la categoría.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17
Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 - Foto:
FCF

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