En alerta la Selección Argentina Sub-20, a horas de 'batalla' con Colombia, en Mundial de Chile

Con la mira puesta en lo que será el duelo frente a la Selección Colombia, en la semifinal del Mundial Sub-20; en Argentina analizan la actualidad del equipo ‘albiceleste’, pensando en el posible paso a la gran final del certamen orbital.

Y es que, luego de eliminar a México en los ‘cuartos’, el combinado dirigido por Diego Placente sueña con alcanzar el título de la categoría; solo están a dos partidos de conseguirlo.

Sin embargo, primero deberán pasar por encima de la Selección Colombia, a quien enfrentarán este miércoles 15 de octubre. Y justamente, para este encuentro, la ‘albiceleste’ tendrá como primer reto el subsanar todas las bajas.

¿Cuáles son las bajas de Argentina frente a Colombia?

Así como a lo largo del torneo, el cuadro argentino tendrá que suplir dos bajas fundamentales como las de Claudio Echeverry y Franco Mastantuono; ninguno de los dos recibió el aval por sus clubes para disputar este importante torneo.



Pero eso no es todo, pues, debido a una lesión sufrida durante el certamen, Valente Pierani no podrá estar presente contra los ‘cafeteros’; esto, debido a una distensión de ligamentos de rodilla.

Sumado a eso, Maher Carrizo tampoco podrá estar para el encuentro de este miércoles, debido a un cartón amarillo recibido frente a México; equipo al que justamente le anotó un gol, con el que encaminó la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial Sub-20.

Es por eso que ahora Diego Placente deberá analizar cómo puede subsanar esas bajas, que han sido fundamentales para llegar hasta donde está hoy por hoy el equipo.

Justamente, debido a esta misma razón, este tema es de carácter noticioso en territorio argentino, donde se habla de las alternativas que debería buscar la ‘albiceleste’ enfrentando a la Selección Colombia, con el objetivo principal de clasificar a la final de la Copa del Mundo Sub-20.



¿A qué hora y por dónde ver el duelo entre Colombia y Argentina?

Este miércoles 15 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Argentina, por una de las semifinales en la Copa del Mundo Sub-20; este encuentro está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (hora colombiana).

El juego tendrá transmisión de Gol Caracol, ditu y www.golcaracol.com, la marca oficial de la ‘tricolor’ desde tiempos inmemorables.

Aquí podrá seguir a detalle toda la previa, mismo partido y reacciones después del partido, que dará un cupo a la gran final del torneo, que el próximo domingo definirá al nuevo supercampeón del mundo, en la categoría Sub-20.