Selección Colombia vs. Argentina; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial Sub-20

Con la ilusión de clasificar por primera vez en la historia a la gran final del Mundial Sub-20, la Selección Colombia recibirá este miércoles a Argentina, por el duelo correspondiente a una de las semifinales del certamen.
Es importante destacar que los ‘cafeteros’ vienen de eliminar heroicamente y con remontada incluida a España; con un triplete de Néyser Villarreal, los nuestros ganaron 3-2.
Por su parte, Argentina viene de dejar en el camino a México, que llegaba como uno de los principales equipos candidatos a hacerse con el título.
Este miércoles 15 de octubre, el cuadro ‘cafetero’ se medirá las ‘caras’ con la ‘albiceleste’ a las 6:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago Chile.
Evidentemente, este encuentro tendrá la transmisión de Gol Caracol, ditu y www.golcaracol.com, la marca oficial de la Selección Colombia desde tiempos inmemorables.
Allí, podrá seguir a detalle toda la previa del encuentro, el mismo partido y las reacciones posteriores a este compromiso, en la que se espera el multitudinario acompañamiento de hinchas ‘cafeteros’ a los dirigidos por César Torres.
Pese a la heroica clasificación a las semifinales, en el combinado ‘tricolor’ hay emoción y alegría por el importante paso.
No obstante, no todos son buenas noticias, pues debido a acumulación de tarjetas amarillas, Néyser Villarreal estará ausente en este encuentro frente a Argentina, cumpliendo su partido de sanción.
Sumado a eso, a la espera de cómo evoluciona Jordan Barrera, es poco probable que el ‘10’ de la ‘tricolor’ pueda jugar y estar al cien por ciento frente a la ‘albiceleste’, debido a unos problemas físicos, que justamente lo sacaron entre llanto del compromiso pasado del Mundial Sub-20.
Se espera que César Torres pueda suplir estas bajas para el duelo contra Argentina y, de manera histórica, logre su primera final del Mundial Sub-20, este miércoles.