Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Argentina; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial Sub-20

Selección Colombia vs. Argentina; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial Sub-20

Este miércoles 15 de octubre, el combinado 'tricolor' irá en busca del histórico pase a la gran final del torneo mundialista. El juego será transmitido por Gol Caracol, ditu y www.golcaracol.com.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran la clasificación a semifinales del Mundial 2025
Jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran la clasificación a semifinales del Mundial 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad