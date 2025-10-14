Selección Colombia vs. Argentina; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial Sub-20

Con la ilusión de clasificar por primera vez en la historia a la gran final del Mundial Sub-20, la Selección Colombia recibirá este miércoles a Argentina, por el duelo correspondiente a una de las semifinales del certamen.

Es importante destacar que los ‘cafeteros’ vienen de eliminar heroicamente y con remontada incluida a España; con un triplete de Néyser Villarreal, los nuestros ganaron 3-2.

Por su parte, Argentina viene de dejar en el camino a México, que llegaba como uno de los principales equipos candidatos a hacerse con el título.

Selección Colombia Sub-20 durante el Mundial Sub-20 FCF

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO a la Selección Colombia vs. Argentina, por la semifinal del Mundial Sub-20?

Este miércoles 15 de octubre, el cuadro ‘cafetero’ se medirá las ‘caras’ con la ‘albiceleste’ a las 6:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago Chile.



Evidentemente, este encuentro tendrá la transmisión de Gol Caracol, ditu y www.golcaracol.com , la marca oficial de la Selección Colombia desde tiempos inmemorables.

Publicidad

Allí, podrá seguir a detalle toda la previa del encuentro, el mismo partido y las reacciones posteriores a este compromiso, en la que se espera el multitudinario acompañamiento de hinchas ‘cafeteros’ a los dirigidos por César Torres.



¿Sin Néyser Villarreal, ni Jordan Barrera?

Pese a la heroica clasificación a las semifinales, en el combinado ‘tricolor’ hay emoción y alegría por el importante paso.

Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20. FIFA.

No obstante, no todos son buenas noticias, pues debido a acumulación de tarjetas amarillas, Néyser Villarreal estará ausente en este encuentro frente a Argentina, cumpliendo su partido de sanción.

Publicidad

Sumado a eso, a la espera de cómo evoluciona Jordan Barrera, es poco probable que el ‘10’ de la ‘tricolor’ pueda jugar y estar al cien por ciento frente a la ‘albiceleste’, debido a unos problemas físicos, que justamente lo sacaron entre llanto del compromiso pasado del Mundial Sub-20.

Se espera que César Torres pueda suplir estas bajas para el duelo contra Argentina y, de manera histórica, logre su primera final del Mundial Sub-20, este miércoles.

