“Buenas noticias para Fenerbahce” gracias a Jhon Jáder Durán; lo celebran con fecha y hora

Jhon Jáder Durán, delantero del Fenerbahce de Turquía, se ha venido caracterizado por dar más de qué hablar afuera de la cancha que adentro de la misma, motivo por el que la información más reciente sobre el antioqueño sorprendió de manera grata en la prensa otomana.

El paisa de 21 años de edad acaparó la primera plana de Skorer, informativo deportivo del Bósforo que hizo referencia al delantero de 21 años de edad, que no juega desde el pasado 27 de agosto, cuando un dolor lo dejó afuera de competencia y de 8 partidos oficiales.

El ‘cafetero’ tuvo las dolencias en la eliminación de la fase previa de Champions League frente al Benfica de Portugal, desde entonces no hubo reporte médico oficial sobre su estado y solo se filtró en medios de comunicación que lo suyo tenía que ver con una “inflamación ósea” de la que fue tratado en Barcelona, España.

En consecuencia, el atacante no había podido entrenar con normalidad y recién el pasado 11 de octubre volvió a tener contacto con balón, pues ya estaría “recuperado”, pese a que los movimientos que ha hecho hasta ahora en las diferentes prácticas han sido individuales.



No obstante, el diario Skorer soltó la bomba informativa, que no solo detonaría en Turquía, sino que también retumbaría en Colombia, pues tiene que ver con su regreso a las canchas.



Buena noticia de Jhon Jáder Durán: posible fecha de regreso

La información tiene tanta relevancia que el periódico mencionado anteriormente tituló: “¡Buenas noticias para el Fenerbahce sobre Jhon Durán! La decisión final está en manos de Tedesco”.

Publicidad

El artículo hace referencia a que el colombiano ya está disponible para el timonel del plantel, el italiano Domenico Tadesco, y que solo depende de él hacerlo reaparecen en cancha en el siguiente encuentro.

Domenico Tadesco Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Según el medio Durán podría actuar, si su entrenador lo decide, el domingo 19 de octubre a las 12:00 p. m., hora colombiana, en cumplimiento de la fecha 9 de la Liga de Turquía, jornada en la que Fenerbahce será local contra el recién ascendido y colero de la tabla Fatih Karagümrük, club que hasta el momento lleva 7 derrotas y solo un triunfo.

“Podría ser incluido en la convocatoria. La última palabra sobre Durán la tomará el entrenador Tedesco, que se reunirá con su equipo médico antes de tomar una decisión”, apuntó el informe.

De reaparecer en cancha, sería el séptimo encuentro del ‘cafetero’, que hasta el momento solo ha anotado un gol.

Acá, el artículo en cuestión: