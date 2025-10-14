Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Alarmas en Brasil; derrota sorpresiva 3-2 contra Japón, en duelo de preparación para el Mundial

Alarmas en Brasil; derrota sorpresiva 3-2 contra Japón, en duelo de preparación para el Mundial

La Selección de Brasil ganaba cómodamente 2-0 contra Japón en el primer tiempo, pero en la segunda parte le dieron vuelta y perdió por primera vez contra el conjunto nipón.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores de Japón, celebrando la victoria frente a la Selección de Brasil
Jugadores de Japón, celebrando la victoria frente a la Selección de Brasil
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad