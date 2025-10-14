Síguenos en::
Gol Caracol  / Reinaldo Rueda y sus asistentes conmueven en Honduras por celebración; imagen es viral

Reinaldo Rueda y sus asistentes conmueven en Honduras por celebración; imagen es viral

Luego de la victoria 3-0 de la Selección de Honduras sobre Haití, en las Eliminatorias Centroamericanas, en las redes sociales se hizo viral un momento especial.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2025
Abrazo de Reinaldo Rueda con su cuerpo técnico luego del triunfo de la Selección de Honduras
Foto: X/@tdtvhn

