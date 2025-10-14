Reinaldo Rueda y sus asistentes conmueven en Honduras por celebración; imagen es viral

La selección de Honduras goleó este lunes por 3-0 a la de Haití y con 8 puntos de 12 posibles retomó el liderato del Grupo C en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, mientras que Haití quedó estacionada con 5 puntos.

Los pupilos del colombiano Reinaldo Rueda mostraron una cara diferente del equipo que empató 0-0 el pasado jueves con Costa Rica y asestaron un duro mazazo a Haití, que en la tercera jornada alcanzó el liderato tras vapulear por 3-0 a Nicaragua. El técnico ex-Atlético Nacional se mostró muy conmovido junto a su asistente Alexis Mendoza por el rendimiento de sus dirigidos, por lo que se infundió en un abrazo con su cuerpo técnico, en una imagen que fue viral en redes sociales.

Honduras adelantó líneas desde el inicio del partido, jugó rápido y ejerció una mayor marcación personal para evitar sorpresas contra Haití, que creó varias jugadas de peligro en el primer tiempo.



Los locales se fueron al descanso con los tres goles de ventaja. Los centrocampistas Rigoberto Rivas, Luis Palma y Romell Quioto, y el defensa Andy Najar, superaron con frecuencia a los defensas haitianos, que también estaban pendientes de Anthony Lozano, atacando por el centro, ante un equipo haitiano con jugadores más corpulentos y veloces.

El primer gol hondureño fue una vaselina de Rigoberto Rivas, tras ingresar al área en carrera en el minuto 18. Anthony Lozano, capitán del equipo hondureño, aumentó en el 26 tras eludir a dos defensas. Y Romell Quioto puso la puntilla tras aprovechar un rebote del portero Johnny Placide.

Haití lo intentaba con centros al área por alto y remates de media distancia, figurando en su ataque Duckens Nazon. Josué Casimir, Martin Experience y Frantzdy Pierrot también lo buscaban sin éxito en el primer tiempo, durante el cual tuvo poco trabajo el portero de Honduras, Édrick Menjívar.

Abrazo entre Reinaldo Rueda y Alexis Mendoza luego del triunfo de la Selección de Honduras. Foto: @ElderReynel

En el segundo episodio Haití salió con otra actitud en un intento por rescatar el juego, mientras que Honduras seguía con la misma dinámica del primero y tratando de bajar el gas cuando le convenía hacer tiempo. En el minuto 53 el portero de Haití, Johnny Placide, neutralizó un remate a bocajarro a Luis Palma.

El portero haitiano evitó que los hondureños anotaran por los menos otros dos goles en los últimos minutos del partido. El triunfo dejó a Honduras como nuevo líder del grupo C con ocho puntos, y a Haití con cinco.

Los rivales de Honduras en noviembre, de visita, serán ante Nicaragua y Costa Rica. El país que finalice en el primer lugar se clasificará al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. El segundo irá a una repesca.