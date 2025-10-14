Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Se filtra posible once inicial de la Selección Colombia, HOY, contra Canadá; ¡Hay sorpresas!

Se filtra posible once inicial de la Selección Colombia, HOY, contra Canadá; ¡Hay sorpresas!

Ya se conocen los nombres de los que serían los once inicialistas de Néstor Lorenzo para el duelo de este martes, frente a los canadienses. Atentos a los posibles cambios.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia clasificada al Mundial de 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad