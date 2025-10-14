Se filtra posible once inicial de la Selección Colombia, HOY, contra Canadá; ¡Hay sorpresas!

A horas de que ruede la pelota en Nueva York, para el duelo entre la Selección Colombia y Canadá; ya se filtraron los que podrían ser los nombres de los once titulares que Néstor Lorenzo pondría en el terreno de juego.

Y es que, en ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’; Cristian Marín dio detalles de los trabajos que el estratega argentino ha estado realizando en los últimos días, además de revelar los nombres que saldrán a la cancha, este martes, para enfrentar a los canadienses.

“La Selección Colombia trabajó el pasado lunes en las instalaciones de Red Bull Academy, lugar elegido también por Canadá para preparar el juego contra la ‘tricolor’. En la práctica, Néstor Lorenzo apartó el grupo que goleó a México el pasado sábado y se dedicó a un once emergente, que podría ser el titular de este martes en el segundo partido de fogueo de la pequeña gira por los Estados Unidos”, dijo el enviado especial, abriendo la puerta a una alineación diferente a la que se vio el encuentro anterior.

James Rodríguez y Richard Ríos felicitan a Luis Díaz por su gol con la Selección Colombia Getty Images

No obstante, Cristian Marín afirmó que todo el plantel está a disposición y en óptimas condiciones para afrontar el compromiso contra Canadá, que compete a la segunda fecha de esta doble jornada FIFA: “Por fortuna, los 25 convocados gozan de buena salud, Esta prueba será una buena oportunidad para seguir evaluando el nivel de algunos jugadores que no son habituales dentro de las decisiones de Néstor Lorenzo”.



¿Cuál sería el onceno inicial de la Selección Colombia contra Canadá?

Cristian Marín también dio los nombres de los once futbolistas con los que el cuadro ‘cafetero’ saldría al terreno de juego, este martes.



Y, evidentemente, uno de los nombres que más sorprendería está en el arco; en lugar de David Ospina, iría el exguardameta de Millonarios, Álvaro Montero.

Andrés Román, Yerson Mosquera, Dávinson Sánchez y Johan Mojica serían los hombres que conformarían la línea defensiva. Ya en el mediocampo, se habla de que Juan Camilo Portilla y Richard Ríos harían esa función de contención y conexión con la defensa y el ataque en el terreno de juego.

Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia Foto: FCF

Ya en la línea de adelante, Lorenzo saldría con James Rodríguez, Luis Díaz, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré.



¿A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Canadá?

Este encuentro que está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana), se jugará en el estadio Red Bull Arena de Nueva York.

