Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Deportivo Cali vs. Colo Colo; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali vs. Colo Colo; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa Libertadores Femenina

Este miércoles, el Deportivo Cali femenino buscará su paso a la gran final de la Copa Libertadores, cuando enfrente a Colo Colo de Chile. ¡Prográmese con el partido!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
Fotos: X/ @ColoColoFem y @CaliFemenino

Publicidad

Publicidad

Publicidad