Deportivo Cali vs. Colo Colo; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa Libertadores Femenina

El Estadio Florencio Sola de Banfield se prepara para acoger una de las semifinales más electrizantes de la Copa Libertadores Femenina 2025. Mañana, miércoles 15 de octubre, el Deportivo Cali femenino se enfrentará al Colo Colo de Chile en un duelo que definirá al primer finalista del torneo.

Ambos equipos llegan a esta instancia con argumentos sólidos y campañas invictas que ilusionan a sus aficiones. El Deportivo Cali, bajo la dirección técnica de Jhon Alber Ortíz, dio el gran golpe en cuartos de final al eliminar al favorito São Paulo con un contundente 2-0. Las 'azucareras' han demostrado solidez defensiva, destacando la actuación de su portera Luisa Agudelo, y efectividad en ataque con jugadoras como María Marquínez, quien se ha mostrado feliz por aportar goles al equipo. El Cali busca su primera final continental, superando el cuarto puesto logrado en 2022. El conjunto colombiano tan solo empató su primer partido 1-1 con Libertad, pero a partir de ahí lleva tres victorias seguidas en el campeonato.

Por su parte, Colo Colo, campeón de la Libertadores en 2012, llega a la semifinal con un rendimiento perfecto y una ofensiva letal. Las 'Albas' eliminaron a Libertad de Paraguay por la mínima diferencia (1-0) en cuartos, y se mantienen con el 100% de los puntos disputados en el torneo. Su gran arma es Mary Valencia, segunda goleadora de la copa con cinco tantos, que representa el poder de fuego del equipo chileno. Las 'australes' llegan a la ronda de cuartos de final con cinco goles a favor y cero en contra, demostrando de esta manera su buen nivel defensivo.



El choque promete ser un pulso de estilos y fortalezas: la garra y la solidez colombiana ante la rica historia y la eficacia goleadora chilena. Las jugadoras de ambos planteles han expresado su mentalidad ganadora, sabiendo que en esta etapa no hay margen para errores. El ganador del cruce se medirá en la final del 18 de octubre con el vencedor de la otra semifinal, que disputarán los gigantes brasileños Corinthians y Ferroviária. La mesa está servida para un choque de alta tensión por el sueño continental.

Publicidad

Acción de juego del partido entre Deportivo Cali y Sao Paulo, en los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2025 X de Copa Libertadores femenina

Deportivo Cali vs. Colo Colo; hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa Libertadores Femenina

El inicio del juego entre el conjunto 'verdiblanco', liderado por Luisa Agudelo, y Colo Colo está programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver en televisión cerrada. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, y otras acciones importantes del encuentro en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.