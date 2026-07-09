"En Colombia tienen que salir como diez, encabezados por James; el profesor se enamoró de él"

La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, sigue dando de qué hablar entre referentes del fútbol nacional, y uno de los que entregó una visión contundente sobre el rendimiento de la 'tricolor' fue el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto, quien no ocultó su inconformidad con varios aspectos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y consideró que es momento de iniciar un proceso de renovación.

En charla con 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'; el estratega santandereano aseguró que el combinado nacional necesita cambios profundos en su plantilla, señalando, incluso, a algunos de los futbolistas más representativos del proceso. Para Pinto, el recambio debe ser amplio y comenzar por referentes como James Rodríguez.

"Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James, que el profesor se enamoró de él, porque pensó que iba a rendir y no rindió. Pero son decisiones de los técnicos que a veces nos equivocamos", afirmó el exseleccionador de Costa Rica y Honduras.

Sin embargo, el 'cafetero' también habló de otro de los jugadores importantes en la columna vertebral de esta 'tricolor': "A Luis Díaz le faltó un volante que lo pudiera respaldar en el accionar colectivo. El equipo no le ayudó y él, individualmente, no encontró el Mundial, no pudo hacerlo", explicó Pinto.



#AlAire Jorge Luis Pinto, entrenador de fútbol, se conecta a #MañanasBlu1030 para hablar de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026#EnVivo a través de YouTube »https://t.co/bnDngApujx« — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 9, 2026

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Asimismo, el entrenador cuestionó algunas decisiones tomadas por Lorenzo a lo largo del campeonato, especialmente en cuanto al manejo de la nómina y las sustituciones. Entre ellas, destacó la salida de Jhon Arias, especialmente en el último duelo contra Suiza, que era definitivo para el combinado de nuestro país.

"Me asombraba por qué cambiaba a Jhon Arias. Y en la elección de jugadores de pronto hubo errores, al no llevar, por ejemplo, otro centrodelantero", comentó el técnico colombiano.

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Pinto también dirigió sus críticas hacia aspectos estructurales del fútbol colombiano, al considerar que la falta de competitividad y de conceptos tácticos bien trabajados terminaron reflejándose en el rendimiento del equipo durante la cita orbital: "Eso es falta de entrenamiento, pero aparte hay otras cosas que tiene que contemplar el fútbol colombiano para tener mejor competitividad".

Finalmente, el estratega profundizó en lo que, a su juicio, le hizo falta a Colombia para competir de igual a igual con las principales selecciones del mundo: la construcción de una verdadera jerarquía futbolística a partir del trabajo diario.

"La jerarquía se construye, eso nos faltó a nosotros, construirla entrenando las cosas: cómo se presiona, cómo se ataca, ahí se empieza a tener jerarquía en un equipo y los jugadores", concluyó Jorge Luis Pinto, dejando un mensaje que seguramente alimentará el debate sobre el futuro de la Selección Colombia tras su despedida del Mundial de 2026.