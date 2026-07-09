Lucas González: "En Atlético Nacional tenemos un equipazo; el corazón y la sangre son fundamentales"

Lucas González dio inicio a una nueva experiencia como entrenador. Después de haber asumido el reto en equipos como por Águilas Doradas, América de Cali, Central Córdoba y Deportes Tolima, tomó las riendas de Atlético Nacional. Justamente, este jueves 9 de julio, fue presentado con su cuerpo técnico completo.

El entrenador bogotano, de 45 años, estará acompañado de Alexis Henríquez como asistente técnico principal, Tiago Pina como segundo asistente, Camilo Cartagena como preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos. Sin embargo, no fue la única noticia que la institución dio a conocer.

Además, se oficializó el regreso de Víctor Marulanda como director deportivo, cargo que asume tras la salida de Gustavo Fermani. Eso sí, todas las miradas se centraron en el estratega, quien dio pistas sobre los refuerzos que están buscando. "Vamos a buscar un jugador atrás, uno en el medio y otro arriba", afirmó.

"Nos encontramos en un club que tiene no todas las herramientas, tiene mucho más que todas las que uno necesita para sacarle el máximo rendimiento a una plantilla, entonces acá nos vamos a divertir", añadió. De igual manera, explicó cómo se dio su salida del Deportes Tolima, con el que aún tenía contrato.



"Esto es Nacional; si te llama un club como Nacional, ¿cómo no va a ser algo que estabas esperando desde siempre y pensabas que podía pasar en 10 años? Y la oportunidad apareció y la decisión se tomó en corto tiempo; nos hemos ganado el derecho por nuestro trabajo. Yo tenía un vínculo con Tolima; teníamos una cláusula en el contrato: si ellos finalizaban el contrato, ellos me pagaban una indemnización, pero si era al revés, el club que fuera tenía que pagar esa cláusula; es lo mismo que pasa con los jugadores. Nacional vino y apostó por nosotros", reveló Lucas González.

Lucas González, nuevo director técnico de Atlético Nacional Lucas González, nuevo director técnico de Atlético Nacional

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De igual manera, se refirió a la plantilla con la que se encontró en estos días. "Tenemos un equipazo y es imposible saber que uno tiene un equipazo hasta entrenarlo. A mí me pasó porque los enfrenté; estos chicos son muy buenos, hay jugadores mundialistas, de proyección a Selección Colombia, hay jugadores que no han rendido lo necesario y mi trabajo es reforzarlos. La disposición de los jugadores es muy buena hacia mí y nuestro cuerpo técnico", puntualizó.

Por último, envió un mensaje que trascendió y, de seguro, recaló en jugadores, hinchas y demás. "Es fundamental en Nacional, el corazón y la sangre. Es por eso que, si un jugador se cae en el entrenamiento, el entrenamiento no se para; hay que apretar y exigir más, porque va a haber momentos en los que nos tocará defender la portería con nuestra vida si es necesario, porque la historia de este club lo exige y es la única manera de llegar a levantar la tercera Copa Libertadores, pero para eso hay que ganarse ese derecho", sentenció.

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Presentación de Lucas González y su cuerpo técnico en Atlético Nacional