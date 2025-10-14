Síguenos en::
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Listado de selecciones clasificadas al Mundial 2026 actualizado; una campeona del mundo confirmada

Listado de selecciones clasificadas al Mundial 2026 actualizado; una campeona del mundo confirmada

Este martes se presentaron novedades en las eliminatorias de diferentes confederaciones y de esa manera, se eleva el número de seleccionados listos para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Inglaterra clasificó al Mundial de 2026.
AFP.

