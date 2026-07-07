Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son lágrimas de cada uno de los hinchas de Selección Colombia"

"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son lágrimas de cada uno de los hinchas de Selección Colombia"

Luis Díaz fue uno de los jugadores que se llevó las miradas después de que la Selección Colombia saliera eliminada del Mundial 2026. Y acá, encontró una voz de aliento.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jul, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz llorando, en duelo frente a Suiza, por el Mundial 2026.
Luis Díaz llorando, en duelo frente a Suiza, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La cantante Shakira agradeció este martes a la selección colombiana por su desempeño en el Mundial de 2026, luego de la eliminación en los octavos de final ante Suiza en la tanda de penaltis, y aseguró que el equipo dejó una actuación que "enorgullece a todos".

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos", escribió la artista en una historia publicada en su cuenta de Instagram poco después de la derrota que puso fin al recorrido de la Tricolor en el torneo.

Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
Selección Colombia

Juan Fernando Quintero y un mensaje para “los que se quedan” en Selección Colombia para el futuro

Luis Javier Suárez en duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Selección Colombia

"La Selección Colombia estaba para mejores cosas"; lamento de Luis Javier Suárez, tras eliminación

La artista, que puso voz al campeonato con su tema 'Dai Dai', lamentó que el equipo no pudiera avanzar a los cuartos de final y, en tono de broma, afirmó que "está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habrían pasado a cuartos".

Shakira también se dirigió a Luis Díaz, que fue fotografiado llorando tras la eliminación, y aseguró que esas lágrimas representan el sentir de todo un país.

La Selección Colombia quedó eliminada de los octavos de final, en el Mundial 2026.
La Selección Colombia quedó eliminada de los octavos de final, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Publicidad

"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección", expresó.

La cantante concluyó su mensaje agradeciendo al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo por el esfuerzo realizado durante el campeonato.

Publicidad

"Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo", escribió.

Colombia quedó eliminada este martes del Mundial de 2026 tras empatar 0-0 con Suiza en el tiempo reglamentario y la prórroga, antes de caer por 4-3 en la definición desde el punto penal.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad