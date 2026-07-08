Falcao García; "el fútbol colombiano fomenta la mediocridad, equipos que no invierten"

Este martes 7 de julio, la Selección Colombia cayó frente a Suiza en la tanda de penaltis, por los octavos de final en el Mundial 2026. Y Falcao García no ocultó su frustración tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

Luego de la derrota contra a los europeos en la definición desde el punto penal, el histórico delantero aseguró que el equipo dejó escapar oportunidades importantes durante el partido y que, en este tipo de instancias, los errores suelen pagarse muy caro.

"No supimos capitalizarlas y en estas instancias el rival tiene el nivel para no perdonarte", afirmó el atacante, quien reconoció que la falta de contundencia terminó marcando el destino del conjunto colombiano. Además, recordó que las definiciones desde los once metros han sido una deuda recurrente para el seleccionado nacional. "Pasó desde los once metros como nos ha pasado en otras tantas veces. Nuestro fútbol quedó cortado desde los penaltis", expresó en su análisis para ESPN.

Sin embargo, el capitán histórico de la 'tricolor' fue más allá del resultado y centró su discurso en las falencias que, a su juicio, afectan el desarrollo del fútbol colombiano desde sus bases. Falcao aseguró que el país necesita fortalecer la formación de los jóvenes futbolistas y mejorar las condiciones en las que se construye el talento.



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"Hay que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, no lo digo como una crítica", señaló el 'tigre', antes de insistir en que el crecimiento del deporte depende de una mejor infraestructura, mayor atención a los procesos formativos y un sistema de competencia que permita el desarrollo de los jugadores.

"Hay que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, no lo digo como una crítica. Sin embargo, aparte del juego, hay que ser sensatos, algo a lo que hay que prestar mucha atención es que nuestra formación debe mejorar, el cuidado, la atención a la infraestructura para nuestros jóvenes. No puede ser que no tengamos una C; que nuestro fútbol fomente la mediocridad, equipos que no invierten porque no van a descender, que le pagan una miseria a los jugadores, que saben que no va a pasar nada si son últimos", agregó el exdelantero de Millonarios.

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Además, Falcao lanzó una crítica al modelo actual del campeonato colombiano, al considerar que la falta de descenso en algunos equipos termina promoviendo la conformidad y la poca inversión deportiva. Aunque reconoció el trabajo realizado por Ramón Jesurún en el fortalecimiento de la Selección Colombia, especialmente en aspectos logísticos y de infraestructura para el combinado nacional, insistió en que el verdadero cambio debe comenzar desde los clubes y las divisiones formativas para garantizar un futuro más competitivo para el fútbol colombiano.

"No puede ser que tengamos C, una vergüenza. Que fomente mediocridad, vagancia, Tienen presupuesto de primera y pagan una miseria".



Radamel Falcao García decidió decir lo que piensa del fútbol colombiano tras la eliminación de la Selección Colombia.pic.twitter.com/F85h0X2Ehp — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 8, 2026

"Ramon Jesurún ha mejorado temas de Selección, han dado los medios, han puesto sedes en Bogotá, en Barranquilla, los jugadores están formándose, aunque no puede ser que nuestro fútbol venga fomentando vagos y mediocridad. Increíble que no tiene una tercera, una cuarta división, que jugadores de 20 o 21 años se pierdan porque no tienen en donde jugar", concluyó el experimentado delantero.