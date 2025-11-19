Este es el grupo más fácil y el más difícil que tendría Colombia en sorteo del Mundial 2026

Publicidad
La Selección Colombia es uno de los 42 equipos que ya tienen cupo asegurado para el Mundial de 2026, que se efectuará en México, Estados Unidos y Canadá. Las 6 plazas restantes serán para 2 elencos provenientes del repechaje intercontinental y 4 procedentes de la repesca europea.
Los elencos que ya están clasificados fueron distribuidos en 4 bombos para el sorteo de grupos, siendo los 3 países anfitriones y 9 los mejor ubicados en el ‘ranking’ FIFA de noviembre los que fueron al bombo 1 y que serán cabezas de serie.
El bombo 2, en el que aparece Colombia, tiene a los 12 siguientes del escalafón. Y de la misma forma se armaron los bombos 3 y 4, siendo este último el que recibirá a los que se impongan en todos los repechajes.
Por ello, resulta sencillo establecer cuáles podrían ser los adversarios más asequibles y los más complicados que puede tener cada combinado en la fase inicial.
Teniendo en cuenta la posición de cada equipo en el ‘ranking’ FIFA, estos serían los oponentes que representen mayor y menor dificultad para la escuadra ‘cafetera’ en la Copa del Mundo, en la que Colombia no podrá enfrentar a otros sudamericanos ni a los demás integrantes del bombo 2, y en donde máximo puede haber 2 europeos por grupo:
⦁ Grupo difícil:
Bombo 1: España (1) o Francia (3)
Bombo 2: Colombia (13)
Bombo 3: Egipto (34)
Bombo 4: Italia (12, si gana el repechaje)
⦁ Grupo fácil:
Bombo 1: Canadá (27)
Bombo 2: Colombia (13)
Bombo 3: Sudáfrica (65) o Arabia (60)
Bombo 4: Nueva Caledonia (149) o Surinam (123)
Listado con la ubicación de cada equipo en el 'ranking' FIFA de noviembre de 2025, válido para conformar los grupos de la Copa del Mundo en el sorteo del 5 de diciembre:
⦁ Bombo1
1. España
2. Argentina
3. Francia
4. Inglaterra
5. Brasil
6. Portugal
7. Países Bajos
8. Bélgica
9. Alemania
14. Estados Unidos
15. México
27. Canadá
⦁ Bombo 2
10. Croacia
11. Marruecos
13. Colombia
16. Uruguay
17. Suiza
18. Japón
19. Senegal
20. Irán
22. Corea del Sur
23. Ecuador
24. Austria
26. Australia
⦁ Bombo 3
29. Noruega
30. Panamá
34. Egipto
35. Argelia
36. Escocia
39. Paraguay
40. Túnez
42. Costa de Marfil
50. Uzbekistán
51. Catar
60. Arabia Saudita
61. Sudáfrica
⦁ Bombo 4
66. Jordania
68. Cabo Verde
72. Ghana
82. Curazao
84. Haití
86. Nueva Zelanda
