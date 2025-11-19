Este es el grupo más fácil y el más difícil que tendría Colombia en sorteo del Mundial 2026

La Selección Colombia es uno de los 42 equipos que ya tienen cupo asegurado para el Mundial de 2026, que se efectuará en México, Estados Unidos y Canadá. Las 6 plazas restantes serán para 2 elencos provenientes del repechaje intercontinental y 4 procedentes de la repesca europea.

Los elencos que ya están clasificados fueron distribuidos en 4 bombos para el sorteo de grupos, siendo los 3 países anfitriones y 9 los mejor ubicados en el ‘ranking’ FIFA de noviembre los que fueron al bombo 1 y que serán cabezas de serie.

El bombo 2, en el que aparece Colombia, tiene a los 12 siguientes del escalafón. Y de la misma forma se armaron los bombos 3 y 4, siendo este último el que recibirá a los que se impongan en todos los repechajes.

Por ello, resulta sencillo establecer cuáles podrían ser los adversarios más asequibles y los más complicados que puede tener cada combinado en la fase inicial.



Grupo más fácil y más difícil para Colombia en el Mundial 2026

Teniendo en cuenta la posición de cada equipo en el ‘ranking’ FIFA, estos serían los oponentes que representen mayor y menor dificultad para la escuadra ‘cafetera’ en la Copa del Mundo, en la que Colombia no podrá enfrentar a otros sudamericanos ni a los demás integrantes del bombo 2, y en donde máximo puede haber 2 europeos por grupo:

Publicidad

⦁ Grupo difícil:

Bombo 1: España (1) o Francia (3)

Bombo 2: Colombia (13)

Bombo 3: Egipto (34)

Bombo 4: Italia (12, si gana el repechaje)

⦁ Grupo fácil:

Bombo 1: Canadá (27)

Bombo 2: Colombia (13)

Bombo 3: Sudáfrica (65) o Arabia (60)

Bombo 4: Nueva Caledonia (149) o Surinam (123)

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Publicidad

Listado con la ubicación de cada equipo en el 'ranking' FIFA de noviembre de 2025, válido para conformar los grupos de la Copa del Mundo en el sorteo del 5 de diciembre:

⦁ Bombo1

1. España

2. Argentina

3. Francia

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Portugal

7. Países Bajos

8. Bélgica

9. Alemania

14. Estados Unidos

15. México

27. Canadá

⦁ Bombo 2

10. Croacia

11. Marruecos

13. Colombia

16. Uruguay

17. Suiza

18. Japón

19. Senegal

20. Irán

22. Corea del Sur

23. Ecuador

24. Austria

26. Australia

⦁ Bombo 3

29. Noruega

30. Panamá

34. Egipto

35. Argelia

36. Escocia

39. Paraguay

40. Túnez

42. Costa de Marfil

50. Uzbekistán

51. Catar

60. Arabia Saudita

61. Sudáfrica

⦁ Bombo 4

66. Jordania

68. Cabo Verde

72. Ghana

Publicidad

82. Curazao

84. Haití

86. Nueva Zelanda

Publicidad

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje intercontinental

Repechaje intercontinental