Así serán los repechajes mundialistas de Europa; con Italia, Suecia, Polonia y 13 equipos más

El rpechaje en Europa entregará 4 cupos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y se disputará bajo el formato de 8 semifinales y 4 finales que asignarán las respectivas plazas.

Los clasificados a esta instancia son los 12 equipos que terminaron en el segundo lugar de la fase de grupos, en la que todos los líderes consiguieron tiquete directo a la Copa del Mundo.

Los 4 participantes restantes son los elencos que, según ‘ranking’, hayan terminado mejor ubicados en la Liga de Naciones de Europa y que no hayan conseguido avanzar de manera directa al Mundial.

Con el grupo definido, se armarán 4 bombos para establecer los cruces en un sorteo que se efectuará el 20 de noviembre en la sede de la FIFA, en Suiza.



Equipos clasificados al repechaje de Europa para el Mundial 2026

Acá, los 12 segundos en la eliminatoria:

⦁ Eslovaquia (segundos del grupo A)

⦁ Kosovo (segundos del grupo B)

⦁ Dinamarca (segundos del grupo C)

⦁ Ucrania (segundos del grupo D)

⦁ Turquía (segundos del grupo E)

⦁ Irlanda (segundos del grupo F)

⦁ Polonia (segundos del grupo G)

⦁ Bosnia y Herzegovina (segundos del grupo H)

⦁ Italia (segundos del grupo I)

⦁ Gales (segundos del grupo J)

⦁ Albania (segundos del grupo K)

⦁ República Checa (segundos del grupo L)

Acá, los 4 procedentes de la Liga de Naciones:

⦁ Macedonia del Norte (segundos del grupo I)

⦁ Rumania (segundos del grupo J)

⦁ Suecia (segundos del grupo K)

⦁ Irlanda del Norte (segundos del grupo L)

Las 8 semifinales iniciales se disputarán a partido único de eliminación directa el 26 de marzo, mientras que las 4 finales serán el 31 del mismo mes.