Así serán los repechajes mundialistas de Europa; con Italia, Suecia, Polonia y 13 equipos más

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El rpechaje en Europa entregará 4 cupos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y se disputará bajo el formato de 8 semifinales y 4 finales que asignarán las respectivas plazas.
Los clasificados a esta instancia son los 12 equipos que terminaron en el segundo lugar de la fase de grupos, en la que todos los líderes consiguieron tiquete directo a la Copa del Mundo.
Los 4 participantes restantes son los elencos que, según ‘ranking’, hayan terminado mejor ubicados en la Liga de Naciones de Europa y que no hayan conseguido avanzar de manera directa al Mundial.
Con el grupo definido, se armarán 4 bombos para establecer los cruces en un sorteo que se efectuará el 20 de noviembre en la sede de la FIFA, en Suiza.
Acá, los 12 segundos en la eliminatoria:
⦁ Eslovaquia (segundos del grupo A)
⦁ Kosovo (segundos del grupo B)
⦁ Dinamarca (segundos del grupo C)
⦁ Ucrania (segundos del grupo D)
⦁ Turquía (segundos del grupo E)
⦁ Irlanda (segundos del grupo F)
⦁ Polonia (segundos del grupo G)
⦁ Bosnia y Herzegovina (segundos del grupo H)
⦁ Italia (segundos del grupo I)
⦁ Gales (segundos del grupo J)
⦁ Albania (segundos del grupo K)
⦁ República Checa (segundos del grupo L)
Acá, los 4 procedentes de la Liga de Naciones:
⦁ Macedonia del Norte (segundos del grupo I)
⦁ Rumania (segundos del grupo J)
⦁ Suecia (segundos del grupo K)
⦁ Irlanda del Norte (segundos del grupo L)
Publicidad
Las 8 semifinales iniciales se disputarán a partido único de eliminación directa el 26 de marzo, mientras que las 4 finales serán el 31 del mismo mes.