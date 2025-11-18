Síguenos en::
Así serán los repechajes mundialistas de Europa; con Italia, Suecia, Polonia y 13 equipos más

Así serán los repechajes mundialistas de Europa; con Italia, Suecia, Polonia y 13 equipos más

Se trata de una repesca que se llevará a cabo en marzo de 2026, después del sorteo de grupos de la Copa del Mundo, y en la que participarán 16 elencos.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 18 de nov, 2025
Selección Italia: así serán los repechajes de Europa para el Mundial 2026.jpg
Italia afrontará su tercera repesca consecutiva.
Foto: NIC.

