Gol Caracol  / Selección Colombia  / Banda criminal armada casi ataca a Selección Colombia en EE. UU.; detenidos son colombianos

Banda criminal armada casi ataca a Selección Colombia en EE. UU.; detenidos son colombianos

Los lamentables hechos ocurrieron en medio de la gira de la escuadra ‘cafetera’ por suelo norteamericano, con ocasión de los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de nov, 2025
Selección Colombia: jugadores iban a ser robados en Estados Unidos.
Los jugadores de la Selección Colombia se dieron cuenta que los iban a robar.
Foto: FCF.

