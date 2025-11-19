Banda criminal armada casi ataca a Selección Colombia en EE. UU.; detenidos son colombianos

No toda la estadía de la Selección Colombia en Estados Unidos fue color de rosa, pese a las victorias sobre los elencos oceánicos en las fechas FIFA de noviembre, las últimas del año.

Los triunfos 2-1 sobre Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale (Florida), y 3-0 frete a Australia, en Nueva York, se vieron empañados por un grave intento de robo del que por poco son víctimas los futbolistas tricolores.

Todo ocurrió en los primeros días de la concentración adelantada cerca a Miami, donde varios jugadores fueron perseguidos por una banda armada.

Por fortuna, las autoridades intervinieron y evitaron el asalto en un operativo en el que varios de los arrestados resultaron ser de nacionalidad colombiana.



Selección Colombia casi es robada por banda de colombianos en EE. UU.

Los acontecimientos fueron relatados por el periodista Ricardo Orrego en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, donde hubo detalles de lo sufrido por los futbolistas en cuestión.

Inicialmente, el comentarista señaló que 2 de los 3 detenidos son sujetos “colombianos, ilegales e indocumentados que aparentemente hacen parte de una banda de maleantes que intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Fort Lauderdale… Con un prontuario larguísimo de delitos en Estados Unidos”.

Luego, narró que todo pasó en un tiempo de descaso dado al equipo: “Varios jugadores salieron de compras el día que hubo libertad en la concentración de Colombia y se fueron a un centro comercial muy cerca. Compararon varios iPhone y cuando iban hacia una clínica, un jugador, del que no dan el nombre, reporta que los estaban siguiendo”.

E indicó que las autoridades lograron actuar oportunamente: “Los de seguridad llaman a la Policía, interceptan al vehículo en carretera y encontraron armas, elementos para robo, guantes de látex”.

El incidente no ocasionó afectaciones en los futbolistas, de quienes aún se mantiene en reserva su identidad.

Después del segundo compromiso de preparación para el Mundial de 2026, el plantel fue disuelto para volverse a reunir a finales de marzo de 2026, cuando los rivales para un nuevo par de fogueos podrían ser Croacia y Francia.