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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Francia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 8

Tour de Francia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 8

Este sábado 11 de julio, la octava jornada del Tour de Francia 2026 tiene un recorrido de 180 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Tour de Francia 2026 - Etapa 8.
Tour de Francia 2026 - Etapa 8.
Procycling Stats.

Segundo 'sprint' consecutivo a la vista, tercero de la edición para afrontar la recta final de la primera semana del Tour de Francia 2026, que culminará el domingo en el macizo central.

La víspera, los 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac se disputarán en el paisaje característico de la Dordoña, muy diferente del de la víspera, pero con toda probabilidad tendrá un desenlace similar al término de una recta de 500 metros en las que las bicicletas cobrarán su máxima velocidad.

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Será la tercera llegada masiva de la edición, tregua en la lucha por la general y reposo para los corredores que persiguen escapadas, que tendrán poco que hacer en un perfil totalmente llano, solo jalonado por dos puertos de cuarta categoría que no deben impedir el control de los equipos de los llegadores.

La escapada tendrá que esperar al domingo y la escarpada jornada del macizo central que cerrará la semana, que de nuevo ofrece terreno para aventuras más audaces.

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Perfil y altimetría de la etapa 8 del Tour de Francia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 8 del Tour de Francia 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 8 del Tour de Francia 2026.
Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 8 del Tour de Francia 2026

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Fecha: sábado 11 de julio.

Hora: 7:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.

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