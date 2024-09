Fernanda Viáfara: "La Selección Colombia femenina Sub-20 dará lo mejor contra Corea del Sur"

Previo a lo que será el choque por los octavos de final del Mundial femenino Sub-20, María Fernanda Viáfara, jugadora de la Selección Colombia, dio un vistazo a lo que será su partido contra Corea del Sur, además de dar su punto de vista de cómo se han sentido en su estadía en Cali, en donde será el juego contra las asiáticas.

En primera instancia, dejó en claro que está más que preparada en caso de que el director técnico Carlos Paniagua la requiera en el terreno de juego, pues puede llegar a aportar su fútbol, tal como sus otras compañeras lo han hecho, en los partidos pasados. "Siempre nos hemos preparado, y yo siempre me he preparado para cuando el profe me necesite. Estamos listas y en puntas de pies, esperando a ver qué sucede", declaró la futbolista.

Tras ello, aseguraron que el recibimiento por parte de la gente del Valle del Cauca ha sido espectacular, razón por la cual, darán lo mejor para poder vencer a Corea del Sur y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. "Nos sentimos muy acogidas aquí en el Valle. A todas nos han recibido súper bien, y estamos totalmente agradecidas. Esperamos dar lo mejor contra Corea del Sur", sostuvo la jugadora de Independiente Santa Fe.

La Selección Colombia femenina Sub-20 se concentra, previo al Mundial Foto: FCF

Igualmente, dio su punto de vista respecto al rival que tendrán enfrente, asegurando que nada está escrito y que todo se terminará por decidir en el Pascual Guerrero. "Sabemos que Corea del Sur es un rival muy bueno, y en el campo puede pasar de todo", sostuvo.

Finalmente, le dio espacio al sentimentalismo y aseguró que, todo lo que ella pueda hacer en la Copa del Mundo, ya está dedicado a sus seres más cercanos: familia y profesores que ha tenido, a lo largo de su carrera como futbolista. "Creo que todo lo que haga en este mundial se lo voy a dedicar a mi familia, a mí misma, a mis profesores que me han ayudado a mejorar día a día, y al equipo, al que también le agradezco por todo lo bueno que hemos compartido".