Figura de Selección Colombia, con 'alarmas encendidas' por lesión en "ligamento de la rodilla"

Luis Javier Suárez nuevamente volvió a ser tema noticioso en territorio portugués, pero ahora, no especialmente por sus goles, asistencias y lúcidas actuaciones que lo catalogan como uno de los mejores jugadores del balompié local.

Más bien, ahora todo gira a una información importante sobre el colombiano, quien tendría importante problema físico, que ya estaría empezando a tener sus primeras consecuencias; esto, así como lo contó su propio entrenador.

“Contra Porto perdimos algunos momentos de presión porque Luis Javier Suárez no estuvo al cien por cien, jugó toda la segunda parte con problemas físicos. Pero quería aportar, quería continuar, y fue bueno que acabará marcando el gol. Sin embargo, su lesión nos quitó la capacidad de presión que habíamos definido. Aun así, nos mantuvimos bien organizados”, fueron las palabras de Rui Borgues, entrenador de los ‘leones’.

Esto, luego de igualar por 1-1 frente a Porto el pasado lunes, por el duelo correspondiente a la Liga de Portugal. Como dato no menor, es importante recalcar que, justo en ese encuentro, el ‘cafetero’ anotó un gol en el final del partido, para sentenciar el empate final para Sporting de Lisboa.



No obstante, ante el escepticismo de la situación con el goleador y pese a que todavía no hay pronunciamiento oficial referente a la gravedad o estado de la lesión del colombiano; en el portal portugués ‘Record’ informaron que la molestia física que estaría aquejando a Luis Javier Suárez, tiene que ver con un “pequeño problema en el ligamento de la rodilla derecha”.

Evidentemente, esto 'enciende alarmas' teniendo en cuenta que una lesión de gravedad en el ligamento de la rodilla, casi que podría alejar al futbolista por más de seis meses de los terrenos de juego, por lo que, donde se de este panorama para Suárez; no solamente se perdería el Mundial con la Selección Colombia, sino que también el resto de la temporada con los 'leones'.

Habrá que esperar el parte oficial del conjunto de Lisboa, para determinar cuál es la verdadera lesión que tiene el goleador 'cafetero' y cuál podría sr el tiempo estimado para volver a las canchas.