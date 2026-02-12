Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras Internacional de Bogotá 3-2 Cali

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Deportivo Cali sigue sin levantar cabeza en el primer semestre del fútbol colombiano. Y es que, en lo que va de la Liga BetPlay I-2026, venció 3-1 a Independiente Medellín y se impuso 3-0 sobre Pasto; además, empató 0-0 con Millonarios y cayó 1-0 con Jaguares, 2-1 frente a Águilas Doradas y, recientemente, 3-2 contra Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo.
Esa última caída generó que en las toldas del 'azucarero' volvieran a poner los ojos en la zona del descenso. Hasta el momento, los clubes que están perdiendo la categoría son Cúcuta Deportivo, con un promedio de 0.333, y Boyacá Chicó, que tiene 0.843. Enseguida aparece el conjunto caleño, en el puesto 18, con 1.071, en una posición delicada y que preocupa.
No es casualidad que la continuidad de Alberto Gamero, como entrenador, esté en duda, teniendo en cuenta que los resultados no han sido los mejores. En la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, Deportivo Cali está afuera del grupo de los ocho, en la novena plaza, con siete puntos, producto de dos triunfos, una igualdad y tres caídas, y una diferencia de +2.
Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo y Steven Rodríguez fueron las caras nuevas que llegaron a la institución, mientras que Yeison Gordillo, Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Andrey Estupiñán y Guzmán Corujo fueron quienes dijeron 'adiós' al cuadro 'azucarero'.
|Posición
|Equipo
|PTS
|PJ
|PROM
|20
|Cúcuta
|2
|6
|0.333
|19
|Boyacá Chicó
|70
|83
|0.843
|18
|Cali
|90
|84
|1.071
|17
|Internacional de Bogotá
|92
|84
|1.095
|16
|Alianza
|93
|83
|1.120
|15
|Llaneros
|54
|46
|1.173
|14
|Águilas Doradas
|102
|84
|1.214
|13
|Pasto
|110
|84
|1.309
|12
|Pereira
|109
|83
|1.313
|11
|Fortaleza
|113
|83
|1.361
|10
|Once Caldas
|127
|83
|1.530
|9
|Medellín
|135
|84
|1.607
|8
|Millonarios
|135
|84
|1.607
|7
|América
|137
|82
|1.670
|6
|Atlético Nacional
|134
|80
|1.675
|5
|Bucaramanga
|142
|84
|1.690
|4
|Santa Fe
|142
|83
|1.710
|3
|Junior
|141
|82
|1.719
|2
|Jaguares
|7
|4
|1.750
|1
|Tolima
|155
|84
|1.845
Publicidad
Cúcuta Deportivo
Boyacá Chicó
Deportivo Cali
Internacional de Bogotá
Alianza