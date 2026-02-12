Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras Internacional de Bogotá 3-2 Cali

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras Internacional de Bogotá 3-2 Cali

La fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026 dejó una gran sorpresa, la cual se presentó en el estadio de Techo, con la caída del 'azucarero', que se acerca a la zona roja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de feb, 2026
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Deportivo Cali, en la Liga BetPlay I-2026
