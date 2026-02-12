Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras Internacional de Bogotá 3-2 Cali

Deportivo Cali sigue sin levantar cabeza en el primer semestre del fútbol colombiano. Y es que, en lo que va de la Liga BetPlay I-2026, venció 3-1 a Independiente Medellín y se impuso 3-0 sobre Pasto; además, empató 0-0 con Millonarios y cayó 1-0 con Jaguares, 2-1 frente a Águilas Doradas y, recientemente, 3-2 contra Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo.

Esa última caída generó que en las toldas del 'azucarero' volvieran a poner los ojos en la zona del descenso. Hasta el momento, los clubes que están perdiendo la categoría son Cúcuta Deportivo, con un promedio de 0.333, y Boyacá Chicó, que tiene 0.843. Enseguida aparece el conjunto caleño, en el puesto 18, con 1.071, en una posición delicada y que preocupa.

No es casualidad que la continuidad de Alberto Gamero, como entrenador, esté en duda, teniendo en cuenta que los resultados no han sido los mejores. En la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, Deportivo Cali está afuera del grupo de los ocho, en la novena plaza, con siete puntos, producto de dos triunfos, una igualdad y tres caídas, y una diferencia de +2.

Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo y Steven Rodríguez fueron las caras nuevas que llegaron a la institución, mientras que Yeison Gordillo, Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Andrey Estupiñán y Guzmán Corujo fueron quienes dijeron 'adiós' al cuadro 'azucarero'.



Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026, tras Internacional de Bogotá 3-2 Cali

Posición Equipo PTS PJ PROM 20 Cúcuta 2 6 0.333 19 Boyacá Chicó 70 83 0.843 18 Cali 90 84 1.071 17 Internacional de Bogotá 92 84 1.095 16 Alianza 93 83 1.120 15 Llaneros 54 46 1.173 14 Águilas Doradas 102 84 1.214 13 Pasto 110 84 1.309 12 Pereira 109 83 1.313 11 Fortaleza 113 83 1.361 10 Once Caldas 127 83 1.530 9 Medellín 135 84 1.607 8 Millonarios 135 84 1.607 7 América 137 82 1.670 6 Atlético Nacional 134 80 1.675 5 Bucaramanga 142 84 1.690 4 Santa Fe 142 83 1.710 3 Junior 141 82 1.719 2 Jaguares 7 4 1.750 1 Tolima 155 84 1.845

Deportivo Cali le ganó al Pasto en la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Próximos partidos de los equipos que luchan por no descender en la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo



Alianza vs. Cúcuta

Cúcuta vs. Tolima

Pasto vs. Cúcuta

Millonarios vs. Cúcuta

Cúcuta vs. Cali

Boyacá Chicó



Boyacá Chicó vs. Jaguares

Fortaleza vs. Boyacá Chicó

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Medellín vs. Boyacá Chicó

Deportivo Cali



Cali vs. Nacional

Bucaramanga vs. Cali

Cali vs. Llaneros

Cali vs. Once Caldas

Cúcuta vs. Cali

Internacional de Bogotá



Pasto vs. Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá

Llaneros vs. Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá vs. Atlético Bucaramanga

Alianza

