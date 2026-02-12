"Primera vez que tengo tanta plata; será para mi mamá"; emotivo momento en el fútbol aficionado

En una de las escenas más conmovedoras que ha dejado el fútbol aficionado en las últimas semanas, un joven futbolista se convirtió en protagonista no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por el mensaje que dejó, tras ganar un premio económico al ser goleador y campeón con su equipo.

El hecho, que se volvió viral en redes sociales, ocurrió después de un partido decisivo, cuando el jugador, todavía con el trofeo en mano y la medalla colgada al cuello, fue abordado por un periodista. Ante la pregunta de qué haría con el dinero recibido, su respuesta fue simple, honesta y profundamente emotiva.

"Me siento bien, gracias a Dios. Estoy contento. Primera vez que tengo tanta plata en la mano. Se la voy a enviar a mi mamá, que me ha apoyado en este proceso. Este título es una copa muy importante. Le doy gracias a mi entrenador porque me dio la oportunidad de estar en el equipo", respondió.

El video muestra al joven con gestos de alegría y orgullo, pero es la mención a su madre la que ha capturado la atención de miles de personas. La emoción de aquel momento trascendió el resultado del partido y convirtió al joven en un símbolo de sacrificio, esfuerzo familiar y gratitud.



Así fue el emotivo momento en la Copa Colonia, en su cuarte versión

#Viral "Primera vez que tengo tanta plata en la mano. Se la voy a enviar a mi mamá que me ha apoyado en este proceso": la emotiva respuesta de un joven futbolista que se coronó campeón y goleador con su equipo a la pregunta de un periodista sobre lo que haría con el dinero ganado pic.twitter.com/E9WfDLOkOy — Última Hora Col (@ultimahoracol_) February 12, 2026