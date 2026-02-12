Cuántos goles tiene Falcao García y a cuántos está de convertirse en histórico artillero colombiano

Falcao García es noticia en el balompié de nuestro país con reciente anotación en la Liga BetPlay I-2026, que nuevamente lo pone en la disputa directa por convertirse en el máximo artillero colombiano de toda la historia.

Y es que, el delantero ‘embajador’, quien solo hace unas semanas fue confirmado como nuevo refuerzo del equipo capitalino; ahora, que ya empezó a encontrarse a punto físicamente, ya marca la diferencia e los minutos que ha entrado al terreno de juego.

Esto quedó en evidencia el pasado miércoles 11 de febrero, cuando Millonarios se midió las caras con Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Falcao García, quien ingresó para el complemento del partido, se le vio muy activo tanto en ataque como en defensor. Y justa,mente,cuando se le dio la oportunidad de poder anotar, no la desaprovechó, antes los miles de aficionados azules que hicieron presencia en el ‘coloso de la 57’.



Tras una revisión del VAR, el juez central del compromiso decretó una pena máxima a favor de los capitalinos, que el ‘Tigre’ convirtió en el 1-0 del compromiso, para, además de festejar por primera vez en este semestre; también darle el primer triunfo a Millonarios en el campeonato.

De esta manera, el samario llegó a la cifra estelar de 357 dianas como futbolista profesional, acercándose cada vez más a un Dayro Moreno, que aprovechó el parón futbolístico de Falcao en el segundo semestre del año 2026, para sacarle importante ventaja en la disputa para ver quién es el máximo artillero colombiano de toda la historia.

Por su parte, el goleador tolimense cuenta con 375 goles anotados en toda su carrera profesional, para una diferencia de 18 anotaciones entre ambos futbolistas.

El tercero en este ranking goleador es Víctor Aristizábal, quien desde hace unos años tomó la decisión de retirarse; misma razón por la cual no tiene chance de disputar 'mano a mano' el reconocimiento tanto con Falcao, como con Dayro Moreno.

Ranking de máximos artilleros históricos colombianos