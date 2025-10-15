Focos puestos en Óscar Perea, la figura a seguir de la Selección Colombia Sub-20 frente a Argentina

La Selección Colombia Sub-20 buscará hacer historia este miércoles cuando enfrente a Argentina por un cupo a la final del Mundial de Chile 2025. La mejor actuación de un combinado nacional en esta categoría fue en Emiratos Árabes 2003 con un tercer puesto, sin embargo, la meta es mejorar esa gesta y soñar con el trofeo orbital. Hasta el momento, son varios los dirigidos por César Torres los que han sabido brillar, en especial Neyser Villarreal con sus cinco anotaciones. La mala noticia es que no podrá jugar la semifinal porque deberá pagar fecha de sanción por tarjetas amarillas y por ende los focos están puestos en otra pieza clave en el ataque.

Se trata de Óscar Perea, extremo izquierdo de la 'tricolor' que apunta de velocidad, regate y buena pegada le ha hecho daño a los rivales y se ha convertido en una de las principales llaves de la ofensiva. Tal ha sido el nivel que ha mostrado en territorio chileno, que desde España le han puesto la lupa y lo destacan como uno de los jugadores a ver y tener en cuenta en esta instancia de la Copa del Mundo de la FIFA.

"El despunte de Neyser Villarreal no ha alterado la constante de Colombia, el ritmo que marca Óscar Perea (20 años. Avs Futebol). La ausencia de la gran revelación de este Mundial en semifinales -Villarreal vio la cuarta amarilla ante España en cuartos- devolverá los focos a un jugador que se perdió todo el preparatorio y que llegó, vio y venció en el primer partido ante Arabia Saudí. Un "aventurero en Europa" le llaman por tierras cafeteras, después de haber buscado fortuna en el Estrasburgo de la Ligue 1 y acabar cedido este año en el Avs Futebol de la Primera División de Portugal", fue la reseña del periodista David Collazos para la cadena española 'RTVE'.

Oscar Perea, autor del gol contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Sub-20 X/ @FCFSeleccionCol

Y es que Perea no la ha tenido fácil, de hecho, su nivel ha sorprendido para ser un jugador que no pudo estar a la par de sus compañeros antes de afrontar esta cita orbital. "Se fue transferido a Portugal y tuvo que viajar, y fue el último en sumarse para el Mundial. No pudo ser parte de la preparación en Barranquilla, pero no sorprende porque siempre ha estado en el proceso. Hubo que ajustarlo en el entretiempo, porque no estaba compitiendo", reveló el DT César Torres después de la victoria de Colombia sobre Arabia Saudita en la fecha 1 de la fase de grupos.



Perea ha sido titular en los cinco partidos de la 'tricolor', registrando un gol (Arabia Saudita) y una asistencia (Sudáfrica). Hasta el momento ha acumulado 378 minutos de juego.

