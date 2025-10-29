Goleada de Japón sobre la Selección Colombia: gol de Noa Fukushima en el Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia dijo adiós al Mundial femenino Sub-17. Este miércoles 29 de octubre, en el campo 2 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, fue superada, con contundencia, por Japón. Dicho compromiso finalizó 4-0 a favor de las niponas, por los octavos de final de la cita orbital. Allí, las autoras de los goles fueron Ua Ono, Konoha Nakamura y doblete de Noa Fukushima.

Justamente, esta última jugadora marcó el cuarto tanto de las japonesas, aprovechando una desconcentración en la defensa 'tricolor'. Tristeza, dolor y eliminación de las dirigidas por Carlos Paniagua, que se quedaron con las ganas de avanzar a 'cuartos'. En esa instancia, Japón chocará contra Corea del Norte.

Selección Colombia femenina Sub-17 en el partido frente a Japón Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Vea el segundo gol de Noa Fukushima, con Japón vs Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17