Goleada de Japón sobre la Selección Colombia: gol de Noa Fukushima en el Mundial femenino Sub-17

Goleada de Japón sobre la Selección Colombia: gol de Noa Fukushima en el Mundial femenino Sub-17

La defensa de la Selección Colombia no estuvo atenta, 'regaló' la pelota en salida y el equipo asiático aprovechó para sentenciar el 4-0 definitivo en la cita orbital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Noa Fukushima celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17

