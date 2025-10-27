Jugador de Selección Colombia en Mundial Sub-17 de 2025 podría ser convocado por otro país

La Selección Colombia dio a conocer la lista de convocados para el Mundial Sub-17 que irá del lunes 3 al miércoles 27 de noviembre con 48 equipos participantes para un total de 104 partidos programados.

La particularidad de la lista es que solo un futbolista actúa en el exterior, pues es canterano del un club en el que no ocupa plaza de foráneo porque ya tiene la nacionalidad de ese país.

Se trata de uno de los 21 citados por el entrenador Fredy Andrés Hurtado para afrontar el grupo G de la cita orbital contra Alemania, Corea del Norte y El Salvador.



Jugador de Colombia Sub-17 podría ser convocado por otra selección

El futbolista en cuestión es el nariñense Deivi Fernando Quiñones Arroyo, nacido el 24 de enero de 2008 y quien a sus 17 años de edad hace parte de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador.

Deivy Quiñones Foto: FCF.

Este extremo izquierdo, que surgió en las divisiones menores de LDU, tramitó la doble nacionalidad y en su club ocupa plaza de local.

Su experiencia en uno de los elencos más grandes de Ecuador seguramente servirá para que el conjunto ‘cafetero’ consiga su objetivo inicial de avanzar a segunda ronda, la de dieciseisavos de final.

Colombia deberá enfrentar a Alemania el martes 4 de noviembre; a Corea del Norte, el viernes 7 del mismo mes; y a El Salvador, el lunes 10 siguiente.

El sistema de campeonato señala que inicialmente habrá 12 cuadrangulares en los que se competirá bajo la modalidad de todos contra todos a una sola vuelta.

Los 2 primeros y los 8 mejores terceros pasarán a la siguiente instancia, a partir de la cual se jugará con el formato de eliminación directa a un encuentro hasta llegar a la final.

Todas las confrontaciones del Mundial llevarán a cabo en las canchas del complejo deportivo Ispìre Zone, mientras que solo el cotejo por el título se escenificará en el estadio Internacional Khalifa.