Dura caída y adiós de la Selección Colombia Sub-17 del Mundial femenino; Japón ganó 4-0

La selección japonesa goleó este miércoles a Colombia (4-0) en el encuentro de octavos de final del Mundial femenino sub-17 de Marruecos y avanzó a la siguiente ronda, en un mal día de las sudamericanas que soñaban con repetir las buenas sensaciones de 2022, cuando consiguieron la plata.

Japón salió mejor al partido, con la intención de presionar y hacerse con el mando mediante el control del balón. Ese trabajo dio sus frutos al minuto 10, en una preciosa acción de Ua Ono que, desde fuera del área, coló un zurdazo por la escuadra de la portería defendida por la colombiana María Tejada.

Aún anestesiada por el golpe, todo se le pondría más cuesta arriba a Colombia en el minuto 22, cuando Noa Fukushima remataba un centro en el punto de penalti y marcaba el 2-0. Las esperanzas cafeteras se esfumaron por completo al borde del descanso con el 3-0 de Konoha Nakamura (min.43).

Noa Fukushima celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17 Getty Images

No fue mejor el segundo tiempo para las colombianas, que continuaron sufriendo tras el 4-0 de Fukushima (min.57). Sólo los postes, la defensa y Tejada impidieron un castigo mayor. De esta forma, Japón avanza a los cuartos de final, donde se medirá a las actuales campeonas del mundo, Corea del Norte.



La eliminación de España Sub-17, la gran sorpresa del Mundial

Las selecciones de México, Japón, Canadá y Francia consiguieron los últimos billetes a cuartos de final este miércoles, marcado por la eliminación de España, una de las máximas favoritas a alzarse con este Mundial sub-17 de Marruecos.

España, actual subcampeona del mundo, se despidió del torneo al caer en los penaltis ante Francia, en un partido que terminó con empate 0-0 al final del tiempo reglamentario.

Las de Milagros Martínez fueron mejores y dispusieron de las mejores ocasiones ante la rocosa y física selección gala, pero no estuvieron acertadas de cara a puerta y acabaron claudicando en los penaltis, donde la portera francesa Poyé, que salió para disputar la tanda, se erigió como la figura clave al detener los lanzamientos de las españolas Silvia Cristóbal y Celia Gómez.

Por su parte, México obtuvo su billete a cuartos de final del Mundial de la categoría tras derrotar por 1-0 a Paraguay, gracias a un cabezazo de Berenice Ibarra.

En un duelo en el que ambos conjuntos dispusieron de buenas oportunidades para hacer gol, las mexicanas sacaron mejor rédito del balón parado y se llevaron el partido gracias a un gran remate de cabeza de la defensa a la salida de un saque de esquina en la primera parte. Ahora, las jugadoras entrenadas por Miguel Gamero se medirán a Italia, en su camino por mejorar el subcampeonato cosechado en la edición de 2018.

En uno de los últimos encuentros del cuadro de octavos de final, Canadá superó sin problemas a Zambia (6-0), la última selección africana que aún quedaba con opciones de avanzar en el torneo, gracias a una gran exhibición de fútbol en la primera parte.

Ahora, las canadienses, que se permitieron el lujo de fallar un penalti en el segundo tiempo, se verán las caras con Brasil en el siguiente ronda.