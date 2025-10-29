Síguenos en::
Dura caída y adiós de la Selección Colombia Sub-17 del Mundial femenino; Japón ganó 4-0

La Selección Colombia Sub-17 se vio sorprendida y superada por las japonesas, que atacaron de principio a fin y truncaron cualquier aspiración de las de Carlos Paniagua.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Selección Colombia femenina Sub-17 en el partido frente a Japón
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

