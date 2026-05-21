Jugador de paso por Selección Colombia, en lío en Argentina por fiesta; explicaron las razones

Diego Valoyes, jugador con paso en la Selección Colombia, ha estado en el 'ojo del huracán' en Argentina y todo por haber dado positivo en un control de alcoholemia mientras conducía tras haber estado en una fiesta de cumpleaños de un compañero, esto previo al clásico contra Belgrano. Por este motivo, el futbolista cartagenero fue multado económicamente por Talleres de Córdoba su club, y ahora, con el paso de los días, han salido las explicaciones del caso.

Según trascendió en el sur del continente, el atacante con pasado en el FC Juárez fue detenido por las autoridades durante la madrugada del jueves previo al partido contra los 'piratas' del pasado sábado 9 de mayo, y le realizaron un test, mismo que indicó que Valoyes manejaba con 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Pese a esto, el extremo de 29 años jugó 45 minutos en la derrota y eliminación de la ' T' en octavos de final.

Lo cierto es que en las últimas horas, Bruno Barticciotto, el cumpleañero, habló su festejo, de lo que pasó en la celebración y tuvo palabras puntuales para Diego Valoyes.

"Hablé con el cuerpo técnico porque quería hacer una cena con el equipo, pregunté si les parecía bien. El problema para mi es cómo se jugó el partido, es el principal problema", expresó en primera instancia Barticciotto en declaraciones que replican en la web de 'TyC Sports'.



Y añadió: "Fueron con parejas, con los hijos. Éramos 30 personas comiendo, hice un asado. Me cantaron antes de las 12, imagínate lo responsable que fue el equipo. Después se quedaron algunos jugadores ayudándome y por eso Valoyes, que es muy amigo mío, se fue un poco más tarde. Es un problema que condujo, pero no fue un escándalo, que hice una fiesta. Es mi cumpleaños, no hice nada. Fue a tres días del partido".

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¿Qué dijo Diego Valoyes tras dar positivo por alcoholemia?

"A toda la familia albiazul. Quiero pedirles disculpas a todos los hinchas que se sintieron molestos, decepcionados y ofendidos por lo ocurrido la semana pasada. No me gusta que mi nombre ni el del club estén relacionados con este tipo de situaciones. De todas maneras, cometí un error al decidir manejar y no dejar que lo hiciera ella. Me hago responsable de esa equivocación", expresó el oriundo de Cartagena de Indias en su red social de Instagram.