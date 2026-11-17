La Selección Colombia tendrá una baja para el partido preparatorio frente a Chile, este martes, tras conocerse las molestias del joven habilidoso Yaser Asprilla, quien quedó afuera de las alternativas de este compromiso en el estadio Monumental.

En la previa del duelo de fogueo, nuestra enviada especial de Gol Caracol, Marcela Monsalve, entregó la información sobre la ausencia del futbolista del registro del Girona, de España.

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"El cuerpo médico me dice que no es nada grave, que es solo un tema de prevención, y que es una carga muscular que sintió Yaser Asprilla", dio a conocer nuestra periodista desde la cancha del estadio Monumental.

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Cabe recordar que el nacido en el Bajo Baudó entró al minuto 60 en el partido preparatorio del pasado viernes, en Cali, ocupando el lugar de Camilo Durán, en el estadio Pascual Guerrero.

