La Selección Colombia pudo adelantarse en el partido preparatorio frente a Chile, pero Luis Javier Suárez no logró vencer al arquero Lawrence Vigouroux, desde el punto del penalti.

Al minuto 35 el delantero samario, del registro del Sporting Lisboa, tuvo la chance de poner el primer gol de la noche luego de una falta dentro del área contra Daniel Muñoz, y de paso volver a celebrar con la camiseta de la 'tricolor'.

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A pesar de que Luis Javier Suárez remató de buena manera, abajo a un palo, el arquero chileno Lawrence Vigouroux le adivinó su remate y mandó el balón al tiro de esquina.

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Acá el penalti fallado de Luis Javier Suárez en Chile vs Colombia: