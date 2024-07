¿Por qué Héctor Cárdenas salió de la Federación Colombia de Fútbol?: esto respondió

A varias semanas de desvincularse de la Federación Colombiana de Fútbol, Héctor Cárdenas charló en exclusiva con Gol Caracol y se refirió a lo que ha sido su vida tras esta decisión, además de dar reveladores detalles de lo que podría ser su nueva experiencia en el fútbol profesional.

Y es que, después de varios años manejando las divisiones inferiores del cuadro ‘tricolor’, ahora el estratega vallecaucano mira hacia otros lares, en busca de enriquecer su hoja de vida, en la cual tiene “mucha experiencia”, así como lo afirmó el mismo DT.

“Creo que en la vida también hay ciclos que se cumplen, y aquí en la Federaciónhemos estado un tiempo importante. Sin embargo, siempre estamos abiertos y dispuestos a servir y a contribuir al desarrollo de nuestro fútbol”, indicó de entrada Héctor Cárdenas, explicando las razones por las cuales culminaron en su salida del máximo organismo en el fútbol de nuestro país.

Héctor Cárdenas, en una de las prácticas de la Selección Colombia Sub-20. Foto: FCF

Además, para el entrenador de 44 años no todo fue malo, como muchos dicen, pues logró sacar varios jugadores de talla mundial tales como Yáser Asprilla y Jhon Jáder Durán, quienes son recientes subcampeones con la Selección Colombia en la Copa América, que se realizó en Estados Unidos.

Es por esta misma razón, y muchas más, que Cárdenas no le cierra la puerta a un posible regreso a la Federación Colombiana de Fútbol: “Si en algún momento se considera la posibilidad de nuevamente o en un nuevo proyecto deportivo, será bienvenido. Nunca he dicho que no a la oportunidad de representar a mi país, independientemente del rol y la posición que pueda ocupar”.

¿Sueña con regresar al Deportivo Cali?

Teniendo en cuenta que Héctor Cárdenas inició su carrera como entrenador en las bases inferiores del cuadro ‘azucarero’, hasta llegar al equipo profesional, en Gol Caracol le preguntamos al vallecaucano si había posibilidad de volver a donde todo inició.

“Siempre hay gratitud con la institución por todo lo que representó. Es el único equipo que he dirigido a nivel profesional y me ha brindado mucho en algún momento. Creo que podríamos volver, si Dios lo permite”, fue la respuesta del ‘profe’, quien se mostró ilusionado con darse esta posibilidad y más ahora, que el equipo está pasando una compleja situación a nivel deportivo.

Héctor Cárdenas, en su paso como entrenador del Deportivo Cali. Foto: Twitter de @AsoDeporCali.

¿Tiene ofertas de algún otro club?

“Bueno, la verdad es que he tenido algunos acercamientos y ha habido interés por parte de algunos, pero hasta el momento no se ha concretado absolutamente nada. También existía la posibilidad de mantenerse en la Federación Colombiana”, confesó Héctor Cárdenas, dejando claro que nunca ha estado desligado del máximo ente en el fútbol colombiano, además de ser sondeado por varios equipos en el fútbol internacional.

Según lo afirmó el mismo entrenador, ha recibido ‘coqueteos’ en “Ecuador, Uruguay y en el fútbol colombiano; tanto en la primera, como en la segunda división”.