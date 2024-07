Edwin Cardona, el crack de Nacional que "iba a pie a entrenar y sin desayuno": su historia

Dicen que uno es el único que conoce su historia, por lo tanto, solo uno puede juzgarse, criticarse y aplaudirse. Y es que nadie más sabe ni vivió de primera mano, lo que pasó a lo largo de los años a nivel personal y profesional. Por eso, cuando se señala a un deportista, se recalca que hay que pensar primero en el ser humano. Edwin Cardona, a sus 31 años, sí que lo sabe y lo ha padecido.

Sin embargo, al conocer por lo que pasado y lo que ha hecho para estar donde está, de seguro la percepción de más de uno cambiará. Paula Bedoya, madre del mediocampista, concedió una larga entrevista a Gol Caracol y 'abrió su corazón'. Recordando cómo fueron los inicios, las dificultades que tuvieron y haciendo un recorrido detallado en el tiempo, hasta llegar al presente, en el 2024.

Y es que el buen hijo volvió a casa. Después de haber estado en Independiente Santa Fe (2012), Junior de Barranquilla (2013), Monterrey (2015-2019), Boca Juniors (2017-2018), Pachuca (2019), Club Tijuana (2020-2021), Boca Juniors (2021), Racing Club (2022-2023) y América de Cali (2023-2024) regresó a Atlético Nacional, donde empezó la aventura de Edwin Cardona, desde las inferiores.

Los sueños ahora son claros y giran en torno a escribir nuevas páginas doradas con el 'verdolaga', pero también se piensa en un futuro y tiene claro que quiere seguir ligado al fútbol. Para ello, se deberá aguardar y mientras que llega ese momento, el volante tiene claro que seguirá contando con su familia, el pilar de su vida y quien lo ha llevado de la mano en las buenas y en las malas.

Edwin Cardona, capitán de Atlético Nacional, en medio de un partido de fútbol Twitter Oficial de Atlético Nacional

Publicidad

Para usted, ¿Qué significa que Edwin Cardona haya regresado a Nacional?

"Fue motivo de alegría, orgullo y saber que regresó al equipo que lo dio a conocer como profesional, donde empezó su carrera y lo formaron, es lindo. Tuvo un camino en el exterior y regresar a un equipo tan grande es algo motivante. Para mí, como madre, tenerlo cerca para compartir su felicidad y llegar a Nacional, abriéndole las puertas otra vez, es motivo de orgullo y demasiado lindo".

Cuando se da su regreso al país, ¿Cómo lo vive?

"Mi corazón latió de felicidad por tenerlo otra vez cerca. Fueron muchos años por fuera y aunque tuvimos la oportunidad de acompañarlo en el exterior, no era lo mismo. Tener a un hijo lejos es un poco angustiante para una madre. No estar con ellos para acompañarlos en alguna dificultad, cuando se enferman, en la tristeza y en las alegrías también, es feo. Que volviera fue lo máximo".

Publicidad

Y ahorita, esos sentimientos se transformaron...

"Cuando vuelve al país y, ahora, con Atlético Nacional, mi corazón latió de felicidad. Edwin siempre ha tenido nuestro apoyo y ahora más porque podemos acompañarlo a los partidos. Siempre me había hecho mucha falta y verlo feliz con el equipo de sus amores es hermoso. Eso me causa alegría, me saca una sonrisa, me da tranquilidad. Una madre ver a su hijo feliz, lo es todo, en serio".

En las canchas se muestra irreverente y atrevido, pero, día a día, ¿Cómo es él?

"Es un muchacho que demuestra su juego con alegría. Hay personas que lo ten como alguien agresivo, con su temperamento, pero es delicado, le gusta hacer las cosas bien, es alegre. Cuando se da una derrota, se afecta; cuando ganan, disfruta. Es muy dedicado a lo que hace, siempre quiere ganar, estar bien, compartir, de todo. Él es una persona muy entregada a su profesión en todo".

Edwin Cardona, uno de los refuerzos de Atlético Nacional para la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Atlético Nacional

¿Y fuera de las canchas?

"Es muy parecido. Así como es un grandioso jugador, es un buen amigo, papá, hijo, hermano, le encanta compartir en familia y unirnos con un asado, un bingo, comparte con los niños, es alguien humilde, que le encanta estar con los suyos. Es atrevido adentro y afuera de la cancha, manejando un buen humor. Es chistoso. Se ve serio, pero es tímido, noble, cariñoso y de pocas palabras".

¿Se imaginó la carrera que tuvo Edwin?

"Siempre le doy gracias a Dios por la carrera de Edwin. Fue con mucho sacrificio y dedicación, ya que nosotros no teníamos posibilidades de darle las cosas, pero cuando llegó a Nacional, todo fue a pulso, ganándose cada cosa. Fue escalando, en cada categoría hasta llegar a la profesional, mostrando su talento. Es un muchacho criado en mucha escasez, pero con demasiado amor y apoyo".

Publicidad

¿Cómo fueron esos inicios?

"Él siempre se ha sentido orgulloso de lo mucho o poco que le pudimos dar. Era un niño que siempre miraba hacia el futuro, entonces se preparaba para ello y cosechaba. A pesar de las diferentes dificultades, nunca se rindió. Le tocaba irse a pie a un entrenamiento, a veces sin almuerzo, otras sin desayuno, luego ir a estudiar, y jamás renunció. Con solo agua de panela y pan, la luchó".

¿De qué manera impactó esto en la vida de él?

"Cogía fuerzas de donde pudiera y seguía hacia adelante, de la mano de sus papás. Ya cuando llega a Nacional, le dan para sus pasajes, viajaba en bus, tuvo su primer pago, se compró camisetas para ir a entrenar, fue poco a poco. Esto que tiene no le llegó de una, todo se dio paso a paso, ganándoselo con dedicación, perseverancia y disciplina, pese a que vivió un barrio complicado".

Edwin Cardona, jugador de Atlético Nacional, en un partido preparatorio, previo a la Liga II-2024 Twitter Atlético Nacional

Publicidad

¿Cuál fue el rol de ustedes como padres en ese camino?

"Nunca se nos salió de las manos, siempre fue juicioso y tuvo el apoyo y ejemplo de papá y mamá que lo llevamos por el camino del bien. Jamás quiso desviarse y siempre mirando a su futuro, con el fin de ser profesional y lo mucho que le costó llegar a este punto. Él derramó muchas lágrimas. Muchos creen que el fútbol es plata, alegrías y que para eso les pagan y demás, pero eso es duro".

¿Qué opinión tiene sobre esos comentarios?

"Edwin ha llorado y mucho, como no se imagina, le han dolido infinidad de cosas y le ha tocado pasar por situaciones bastante duras en esta carrera, donde hemos tenido que rodearlo para saber llevar las cosas. Ha gozado, por supuesto, pero también sufre y llora. Gloria a Dios ha sabido superar todo y ha llegado a donde está por su talento, dedicación, humildad y profesionalismo".

¿Cómo fue el tema con el estudio y el fútbol?

"Desde que empezó a jugar, fue un niño que se mentalizó a ser futbolista profesional. De hecho, con el estudio, me tocó insistirle porque estaba seguro de que quería el fútbol, y uno como papá, le dice que si de pronto no llega, toca seguir estudiando. Sin embargo, mire, lo sacó adelante, pudo hacer sus cosas y siempre soñó con que nos iba a dar una casa, ir al exterior, Europa, en fin".

¿Cree que esa ha sido la clave de su buena carrera?

"Siempre ha tenido su mentalidad muy alta, puesta en que es capaz y logrará sus objetivos, y eso le ha ayudado a mantenerse. A pesar de las dificultades y lo que le ha pasado, nunca renunció; sin importar lo que le decían o lo que vivió. En sus caídas o bajones, más se exige y se siente fuerte. Es muy perseverante y es lo que lo hizo llegar a ese punto, por su mentalidad y metas claras".

Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional, celebra su gol en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Publicidad

¿Cuál es la anécdota que más recuerda o tiene en mente y corazón?

"Las más bonitas que hemos tenido como familia es el acompañamiento desde sus partidos con Nacional, en divisiones menores. Lo despedíamos en la casa, con la bendición, y nunca se esperaba que fuéramos por la situación económica. Ya en medio del partido, nos veía en la tribuna y nos preguntaba que cómo habíamos hecho. Solo le decíamos: 'mijo, lo importante es que estamos y ya'".

Pero, en serio, ¿Cómo hacían?

"(Risas) Con el papá, nos íbamos en bicicleta hasta donde él jugaba. Yo me iba en la parte de atrás y su padre manejaba la 'bici'. Quizá a algunos muchachos les daba pena que sus papás fueran en bicicleta, pero para Edwin era orgullo e inspiración. Creo que eso lo marcó porque bien o mal, nunca lo dejamos solo en un partido, independientemente de si teníamos o no, ahí lo apoyamos".

Publicidad

Ahora, ¿Cómo vive los partidos de él?

"Soy muy nerviosa. Por supuesto, me alegra y lo acompaño, pero no es fácil. Mi corazón se pone alegre y triste porque, pese a todos los años que lleva en el fútbol, no me he podido acostumbrar a las malas cosas que dicen de él. Eso es lo más duro que he vivido con él. Una mamá no está preparada para que le digas algo feo a su hijo, pero también es lindo cuando lo aplauden o halagan".

¿Qué decirle a quienes lanzan esos comentarios?

"Uno vive el día a día con ellos, entonces uno sabe que cuando las cosas no les salen bien, no es porque no quieran. ¿Qué jugador no quiere hacer un gol y salir por la puerta grande? Entonces que la gente critique, es maluco, me arruga el corazón. He llorado y se lo encomiendo a Dios; además que me de serenidad y a él fortaleza y ánimos, que me lo cuides de lesiones y cosas terribles".

Edwin Cardona es felicitado por sus compañeros de Atlético Nacional, tras anotar un gol Archivo de Colprensa

¿Cómo es Edwin como papá, hermano, esposo, amigo e hijo?

"Es una persona íntegra, comprometida, entregada, cariñoso, dedicado a su hogar, su trabajo, sus papás y hermanos. En Edwin, todos encuentran apoyo; es la persona que está para todos los que lo necesitamos. Es el ser humano más humilde, sencillo y alegre que uno puede conocer. Es excepcional en todos sus roles. Lo amamos mucho y, por su forma de ser, lo hace estar donde está".

¿Cuál es el mayor consejo que le ha dado a él, en sus 31 años?

"Como papá y mamá hay infinidades de consejos para ellos. Nosotros siempre nos enfocamos en decirle que en las buenas y en las no tan buenas, siempre le entregara todo a Dios y nunca bajara los brazos, que no desistiera y luchara, para adelante, la cabeza en alto. Le recalcamos el 'tú puedes', aunque se vea derrumbado o devastado; él es grande y ya el resto viene por añadidura".

Publicidad

Y, ¿Cuál fue la mayor dificultad que vivió?

"De las cosas más duras que vivió fue cuando no lo llevaron al Mundial. Para él y nosotros fue un baldado de agua fría porque él se entregó, hizo todo para estar, era su sueño y trabajó para ello, se merecía estar. Seguro fue una decisión técnica y ya. La tristeza que tuvo al ver partidos en televisión, no se la deseo a nadie. A veces no es de merecimiento, sino de lo que crean otros y ya está".

Con su regreso a Atlético Nacional, ¿Qué le dice a la institución?

"Solo palabras de agradecimiento. Fue el club que formó a Edwin como jugador, persona y profesional. Fue donde dio sus primeros pasos y sacó adelante a su familia, dando el salto al exterior. Les estamos agradecidos por lo que hicieron por él, al abrirle las puertas, recibirlo como lo hicieron, las muestras de cariño de la gente, todo muy lindo. Hay amor, cariño, respeto y gracias para ellos".

Publicidad

¿Qué sueña Edwin?

"Siempre ha sido un soñador y aspira en grande. Además de ganar todo con Atlético Nacional, él cree que su fútbol lo podrá jugar siempre, entonces quiere seguir vinculado, dirigiendo y teniendo escuelas, ayudando a los niños. Quiere hacer el fútbol en todas sus presentaciones. Él se lo mereces y puede cumplir el sueño, terminando su carrera y siendo director técnico o sus escuelas".