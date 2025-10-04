Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Hinchas de la Selección Colombia, ¡atentos!; se anunció importante decisión para el Mundial

Hinchas de la Selección Colombia, ¡atentos!; se anunció importante decisión para el Mundial

De cara a lo que será la realización del certamen mundialista el próximo año, desde la FIFA tomaron destacada decisión, que es de interés para los hinchas de la 'tricolor'.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Hinchas de la Selección Colombia, por noticia que dice que el fútbol cura la depresiòn.jpg
La cura a la depresión estaría en las tribunas.
Foto: ImageFX.

Publicidad

Publicidad

Publicidad