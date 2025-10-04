Hinchas de la Selección Colombia, ¡atentos!; se anunció importante decisión para el Mundial

El Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami anunció este sábado que el Bayfront Park, en el centro de la ciudad, será el sitio oficial del FIFA Fan Festival Miami, un evento gratuito y familiar que celebrará el fútbol durante los 23 días que durará el torneo.

Ubicado frente a la bahía, el festival ofrecerá 88 transmisiones en vivo de partidos, tres escenarios con espectáculos musicales y culturales, gastronomía local, juegos y experiencias interactivas.

La organización en Miami-Dade, un condado con cerca del 70 % de población hispana, dijo en un comunicado que se espera que cada jornada congregue hasta 30.000 aficionados.

"El FIFA Fan Festival mostrará la energía y la hospitalidad de nuestra ciudad, invitando a los fanáticos de todos los vecindarios y de todas las naciones a celebrar juntos durante todo el torneo", afirmó Rodney Barreto, copresidente del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami.



Trionda, el balón del Mundial 2026. Foto oficial de la FIFA

Con el horizonte de Miami y su bahía como telón de fondo, el festival contará con más de 690 horas de entretenimiento en vivo, la participación de unos 1.000 artistas, además de activaciones de marca y transmisiones de partidos en pantallas gigantes.

La organización prevé movilizar miles de voluntarios y un amplio dispositivo de seguridad para garantizar una experiencia segura y vibrante.

Barreto subrayó que "Bayfront Park es donde Miami se reúne, y no hay mejor escenario para el deporte más popular del mundo".

Evidentemente, esta noticia es de completa atención para los hinchas de la Selección Colombia, que estarán instalados en Miami para apoyar a la 'tricolor', independiente a que juegue o no en dicha sede.

Ahora, es importante recalcar que todavía no se conoce dónde, cuándo y contra quién jugará el combinado dirigido por Néstor Lorenzo en el Mundial, pues el sorteo se realizará hasta diciembre de este año.