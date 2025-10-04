"Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con las polémicas arbitrales aún más"

Santi Comesaña, futbolista del Villarreal, criticó el arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández en el partido que su equipo perdió ante el Real Madrid (3-1) y afirmó que “si ya es difícil ganar en el Santiago Bernabéu”, con las decisiones que tomó el colegiado se hace “mucho más complicado”.

“Veníamos aquí con la esperanza de ganar y sacar algo positivo. Empezamos bien el partido, en bloque medio y con la idea de salir rápido a la contra, y nos salió bien. Pero luego llega el gol, que tira Vinícius, me rebota a mí y acaba entrando… ahí nos fuimos del partido”, dijo en DAZN antes de valorar las decisiones del árbitro.

“Y luego viene el penalti. Para mí tiene que ser algo más, es un penalti que nos hace muchísimo daño porque con 1-0 estábamos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira (Vinícius), se tira con los dos pies…”, criticó.

“Luego hay que ver la expulsión (de Mouriño), se pone delante (de Vinícius) y le expulsa. Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas es mucho más complicado”, concluyó.



¿Qué dijo el entrenador de Villarreal, tras el partido?

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, aseguró que “no” le gustó “nada” el arbitraje de Guillermo Cuadra, quien señaló un penalti en su contra y expulsó a Santiago Mouriño por dos cartulinas amarillas,.



"Aunque me hagáis 200 preguntas del árbitro, no voy a hablar. No me corresponde. Pero… algo pudo pasar, ¿no?”, contestó con una sonrisa.

Eso sí, apuntó a que fueron dos decisiones clave en el devenir del partido.

“Futbolísticamente, con el penalti, se ponen con ventaja cuando el partido está igualado. Le facilitas al rival ponerse por delante. ¿La segunda amarilla? Que venga el CTA y que lo explique; seguro que estuvo todo bien”.

Habrá que ver si hay sanciones por las polémicas declaraciones posteriores al encuentro.