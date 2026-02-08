Hora y TV de Selección Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Sudamericano femenino Sub-20, HOY

La Selección Colombia femenina Sub-20 afronta un duelo clave este domingo 8 de febrero en la tercera fecha del Sudamericano femenino Sub-20 con la intención de sumar sus primeros tres puntos y avanzar con buen pie hacia la clasificación al hexagonal final del torneo que entrega boletos al Mundial de la categoría.



Colombia vs Venezuela EN VIVO, hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Día: domingo 8 de febrero de 2026

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), www.golcaracol.com (portal web), y Ditu (APP).

El compromiso se jugará en Paraguay, en el marco de la tercera jornada del Grupo A, donde la 'tricolor' busca consolidarse, tras un inicio irregular en el certamen. Colombia descansó en la primera fecha y en su debut oficial empató 0-0 contra Chile, en un duelo en el que mostró orden defensivo, pero sin precisión en el último tramo.



Tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

1. Paraguay - 4 pts. (+4)

2. Venezuela - 3 pts. (+2)

3. Colombia - 1 pts. (0)

4. Uruguay - 1 pts. (-2)

5. Chile - 1 pts. (-4)

La Selección Colombia empató 0-0 contra Chile, en su debut en el Sudamericano femenino Sub-20 Federación Colombiana de Fútbol

Ante este panorama, las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua necesitan un triunfo para escalar posiciones y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo, que repartirá cuatro plazas al Mundial Sub-20 femenino.

Uno de los nombres más importantes en el combinado colombiano es la arquera, Luisa Agudelo, considerada una de las figuras del equipo por sus atajadas decisivas y liderazgo en el arco, capaz de marcar la diferencia en encuentros cerrados.



Este partido contará con transmisión de Gol Caracol e incluirá narración en vivo, análisis y todas las incidencias minuto a minuto para que los aficionados no se pierdan detalle de este vibrante enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, dos selecciones con aspiraciones de avanzar en el Sudamericano Sub-20.