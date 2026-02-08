Síguenos en:
Nuevas fotos de Jhon Viáfara en Colombia; la bienvenida con exjugador del América de Cali

Luego de la liberación del exfutbolista colombiano Jhon Viáfara, quien cumplía una condena en Estados Unidos, salieron nuevas imáganes de su regreso a nuestro país.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de feb, 2026
Jhon Viáfara
Jhon Viáfara, liberado tras cumplir condena en Estados Unidos - Foto:
Carlos Bejarano Instagram

