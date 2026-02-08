Nuevas fotos de Jhon Viáfara en Colombia; la bienvenida con exjugador del América de Cali

Jhon Viáfara volvió a Colombia tras ser liberado en Estados Unidos por la condena que cumplía por tráfico de cocaína, algo que fue noticia sorpresiva para muchos ya que lo habían sentenciado a 12 años de cárcel en el año 2019, pero solamente tuvo que estar la mitad.

Y en medio de la información ya confirmada por los medios nacionales, se conocieron nuevas fotos de la celebración de bienvenida de algunos amigos del exjugador de nuestro país, en especial con un exfutbolista del América de Cali, quien mostró lealtad y felicidad por estar nuevamente con su amigo.



Nuevas fotos de Jhon Viáfara en Colombia

El recordado arquero del América, Carlos Bejarano, fue el encargado de publicar en su cuenta de Instagram unas fotos con el nacido en Robles, Jamundí, y se alcanza a ver un cartel de bienvenida.

“Dios y la vida nos regalan momentos tan únicos, especiales y maravillosos que hay que celebrarlos, hoy es uno de ellos. Bienvenido a casa hermano”, ese fue el mensaje en redes sociales de ‘Beja’, que tuvo repercusión de inmediato, con comentarios de otros futbolistas como Felipe Pardo, Juan Camilo Angulo, entre otros.

Cabe recordar que hace algunas horas Migración Colombia confirmó la noticia de la liberación de Jhon Viáfara detallando que “llegó en un vuelo el jueves en la madrugada”, y que por su buena conducta en prisión fue rebajada su condena a la mitad. Cumplió de los 12 años de sentencia que tenía.



En el año 2020 el exitoso jugador campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, fue capturado al ser asociado en investigaciones entre 2008 y 2018 por enviar cocaína desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y especialmente a Estados Unidos.

El primero en dar la noticia de la liberación de Jhon Viáfara tras cumplir su condena en Texas, en EE.UU., fue el periodista Jaime Dinas, quien puso en sus redes sociales una foto en casa junto al exjugador, con el siguiente mensaje: "HOY es un día Diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, campeón de Libertadores con Once Caldas y Campeón 2000 con América de Cali. ExSelección Colombia e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa".