Bayern Múnich vs. Hoffenheim, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Luis Díaz, ONLINE

La cabeza de la Bundesliga se aprieta por momentos en la fecha 21. El Borussia Dortmund, que se impuso este sábado por 2-1 en la cancha del Wolfsburgo, está ya a sólo tres puntos del líder Bayern Múnich, que recibe el domingo al Hoffenheim (3º).

El volante alemán Julian Brandt (38), rematando de cabeza un córner desde el primer palo, y el delantero guineano Serhou Guirassy (88') marcaron los goles del conjunto de la cuenca del Ruhr, mientras que Konstantínos Koulierakis igualó provisionalmente de cabeza en el minuto 52.

Guirassy marcó un buen gol -su noveno en liga- con la zurda para alegría de su técnico Nico Kovac en su regreso al que fuese su estadio cuando dirigía a "Los Lobos".

El Dortmund cuenta por victorias sus cinco últimos partidos de liga y no pierde en la competición doméstica desde el 18 de octubre, precisamente ante un Bayern que se halla actualmente en una inercia más negativa, con una derrota y un empate en las dos últimas fechas. Unos datos que invitan a la esperanza para un equipo "amarillo" que no conquista el campeonato alemán desde 2012.



"Permitimos que el Wolfsburgo creyese en el segundo tiempo. Es un alivio, considerando cómo se desarrolló el partido", declaró Brandt.



